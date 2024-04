"Yard Act" in concerto al Locomotiv Club

Ingresso in prevendita 28 € | riservato ai soci del circolo con tessera aics

Prezzo Ingresso in prevendita 28 € | riservato ai soci del circolo con tessera aics

Sabato 13 aprile 2024 gli "Yard Act" live sul palco del Locomotiv Club.

Gli "Yard Act" hanno annunciato un'enorme serie di spettacoli nel Regno Unito e nell'Unione Europea per la primavera del 2024, tra cui il loro più grande show da headliner a Londra all'Eventim Apollo Hammersmith il 27 marzo. La band di Leeds ha pubblicato all'inizio dell'estate il nuovo singolo e video "The Trench Coat Museum". Co-prodotto dalla band e da Remi Kabaka Jr., membro dei Gorillaz, il singolo è stato il primo brano originale condiviso dagli Yard Act dopo l'uscita del loro album di debutto The Overload, acclamato dalla critica e candidato al Mercury Prize, nel gennaio 2022.