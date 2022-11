Yoga and bike

L'evento Bike And Yoga si svolgerà il prossimo 19 novembre 2022.



Presentazione del programma:



Ritrovo ore 8:00 presso il Centro Yoga Ysvara di Via Borgonuovo, 6/a. Lo studio si trova nel centro storico di Bologna a due passi dalla bellissima piazza Santo Stefano.



Pratica Yoga dalle 08:30 alle 10:00. La classe di yoga, adatta a tutti, sarà dinamica per permettere al corpo di caricarsi e prepararsi alla successiva escursione in bici. (Il tappetino da yoga è incluso e non è necessario portarlo da casa).



Pausa e recupero energie dalle 10:00 alle 10:30

Partenza per facile escursione in mountain bike dalle 10:30 alle 13:00. Vi guideremo nel luoghi più belli in natura dove si potrà ammirare Bologna dall'alto.



Arrivo previsto per le ore 13 per Pranzo Healtly presso Locale Partner nel centro di Bologna.



Pranzo, connessioni e buona compagnia fino al primo pomeriggio.



Il costo dell'evento è 65€ ed include: la pratica di yoga, uso del tappetino da yoga, uscita in e-bike con guida, pranzo. Non include il costo di noleggio della e-bike se necessario.



(L'evento è confermato solo con condizioni meteo buone).



Per richiedere maggiori info sullo yoga contattare Daniele al 3388790126.

Per richiedere maggiori info sul tour in bici contattare Fabrizio al 3356968113.



(I posti sono limitati, ed è dunque consigliabile iscriversi con largo anticipo).