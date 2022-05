"You me and the others": mostra di Domenico Canino

Tra gli appuntamenti di Arte contemporanea nei mesi estivi a Bologna, arriva nella sala espositiva dell'istituto di istruzione e formazione Giambattista Vico, ''You, Me and the Others'' di Domenico Canino.

Già ospite lo scorso anno con la mostra ''Naturalis Conditio'' dove Canino ha potuto presentare la sua passata produzione pittorica al pubblico bolognese.

Questa nuova esposizione propone invece diverse serie, con tele di grandi dimensioni e diverse incisioni prodotte tra il 2018 e il 2022.

Lymph, Sleepers, Layers e Human Pages, saranno esposte per la prima volta nello spazio messo a disposizione da Angela Lorenzoni direttrice e docente di Storia dell'Arte presso l'istituto Giambattista Vico di Bologna che scriverà per l'occasione il testo in sala da Sabato 11 Giugno. Domenico Canino ritorna sul concetto di collettività con un approccio più scientifico e punta a restituire nell'insieme l'idea di un rapporto vitale tra organismi liquidi e/o eterei.

La visione di un unico corpo vivente, da sempre oggetto di ricerca per l'artista, ritorna in queste opere ancora più vivida e si trasforma grazie agli smalti sintetici adoperati, in immensi spazi onirici vissuti da figure in relazione tra di loro.

Durante la giornata di inaugurazione, lo spazio dell'Istituto Vico ospiterà anche la Performance del collettivo artistico Fuochi Antichi, progetto di ricerca nell’ambito delle arti performative con una particolare attenzione al ruolo sociale e artistico che danza, musica e teatro hanno avuto e hanno nella storia dell'umanità. Sarà possibile visitare la mostra fino al 25 Luglio.



OPENING

Sabato 11 Giugno



h 19:00

Live Set di Mario Rettura





FUOCHI ANTICHI