YoungAbout Film Festival 2021

Da 16 novembre al 4 dicembre al via la XV edizione di YoungAbout, il festival internazionale di film dedicato a ragazze e ragazzi.

Seguono poi le proiezioni al Cinema Perla e online sulla piattaforma MY Movies

Programma :?

Cinema Perla di via San Donato 38, Bologna

Venerdì 19 novembre 2021 ore 20.00

SAMI, JOE AND I

Regia e Sceneggiatura: Karin Heberlein; Svizzera, 2020, 94’ (tedesco con sottotitoli in italiano)

Età consigliata 14+ Prima visione nazionale

Al termine della proiezione discussione e giochi filosofici con “Filò, il Filo del Pensiero – Associazione”

Sabato 20 novembre 2021 ore 18.00 Sezione YoungAmbiente

BIGGER THAN US

Regia: Flore Vasseur; Francia, 2021, 96’

Età consigliata 13+ Prima visione italiana

Martedì 23 novembre ore 20.00

LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM

Regia e Sceneggiatura: Pawo Ghoyning Dorji; Bhutan, 2019 (Lingua dzongkha con sottotitoli in italiano)

Età consigliata 12+

Mercoledì 24 novembre 2021 ore 20.30 Sezione YoungAmbiente

THE HIDDEN LIFE OF TREES

Regia: Jörg Adolph; Fotografia: Jan Haft (nature), Daniel Schönauer;

Germania, 2020, 96’ (tedesco con sottotitoli in italiano)

Età consigliata 13+

Sabato 27 novembre 2021 ore 18.00 Sezione YoungAmbiente

WOLFWALKERS il popolo dei lupi

Regia: Tomm Moore e Ros Stewart; (film d’animazione)

Production, Irlanda, Lussemburgo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, 2020, 103’

Età consigliata 10+

Giovedì 2 dicembre 2021 ore 20.00 Sezione YoungAmbiente

LE VOYAGE DU PRINCE (Il viaggio del Principe)

Regia e Sceneggiatura: Jean-François Laguionie & Xavier Picard; Disegni: Jean-François Laguionie;

Francia, Lussemburgo, 2019, 77’ (Film d’animazione)

Al termine della proiezione discussione e giochi filosofici con “Filò, il Filo del Pensiero – Associazione”

Cinema Galliera via Matteotti 8

Sabato 4 Dicembre 2021 ore 16.30

Proiezione di preziosi cortometraggi russi

Lo stupore e l’incanto, la magia dell’animazione!

A cura di Eugenia Gaglianone in collaborazione con gli Studi Soyuzmultfilm, Pchela e Metronom Film Una selezione di cortometraggi russi dal forte carattere narrativo e didattico. Dai versi del poeta Osip Mandelštam al canto avvolgente di una ninna nanna, tanti personaggi ci accolgono nel loro mondo.

Eventi collaterali del Festival Youngabout:

Biblioteca Sala Borsa

Voci dalla scuola - mostra dal 9 al 20 novembre 2021

diario di un disagio

esposizione di elaborati ideati dagli alunni di varie scuole inerenti i disagi vissuti nel periodo della pandemia, in relazione alla mancanza di socialità.

Hanno partecipato alunni dei seguenti Istituti di Bologna: Liceo Artistico F. Arcangeli Liceo Scientifico Niccolò Copernico Liceo Ginnasio Statale Marco Minghetti Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo Da Vinci

Biblioteca Sala Borsa Saletta Conferenze nel secondo ballatoio

Carlo Tagliazucca presenta Reinventare la meraviglia: i mille volti dei personaggi di Alice nel paese delle meraviglie: due incontri per riflettere sui personaggi del romanzo di Carroll

Giovedì 18 Novembre 2021 ore 17 – 19

Visione del film Alice in Wonderland, regia di Dallas Bower, Regno Unito, 1949

Giovedì 25 Novembre 2021 ore 17 – 19 Continuiamo a parlare di Alice… un prezioso e raffinato appuntamento A cura di Carlo Tagliazucca

Giovedì 25 novembre ore 20

Alliance Française, via de’ Marchi 4

ANIMARE LA VITA? OUI

Età consigliata 13+. Proiezione di 11 recentissimi cortometraggi d’animazione francesi, in concorso nel festival Youngabout, e a seguire un breve dibattito e un momento informativo sull’animazione contemporanea in Francia e sul ruolo delle Scuole di Cinema d’Animazione come fucine di nuovi talenti a cura di Luca Della Casa

Venerdì 10 dicembre ore 18.30

Sala Anziani – Palazzo d’Accursio: ?Premio Angelo Vassallo 2021 alla professoressa Rosaria Melilli coordinatrice del gruppo delle Agende Rosse di Palermo e a Graziella Accetta, mamma del piccolo Claudio Domino, vittima innocente di un feroce agguato avvenuto durante il maxiprocesso di Palermo, entrambe coinvolte nel progetto “Gli invisibili”, che si propone di evidenziare e rievocare le qualità umane e personali delle vittime del crimine mafioso, rappresentanti delle istituzioni ma soprattutto uomini e donne i cui familiari, pur toccati dall’immenso dolore della perdita, non sono rimasti tuttavia a guardare ma hanno accettato con grande impegno morale, civile e istituzionale la pesante eredità lasciata a loro dai propri cari e continuano a lottare per la Giustizia e per la Legalità. La tematica cardine del progetto, portato avanti da Rosaria Melilli e Graziella Accetta, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, è la storia di 109 piccoli innocenti, per ridare voce e visibilità non solo a Claudio, ma anche a tutte le altre piccole vittime innocenti di mafia. “GIÙ LE MANI DAI BAMBINI”