YoungAbout Film Festival 2022: il festival internazionale di film dedicato a ragazze e ragazzi

Da 30 novembre al 17 dicembre al via la XVI edizione di YoungAbout, il festival internazionale di film dedicato a ragazze e ragazzi. Youngabout International Film Festival è la manifestazione di cinema ideata e organizzata da “Gli anni in tasca, il cinema, i ragazzi” APS con il contributo del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna dedicata agli under 20, che dal 30 novembre al 17 dicembre porterà nelle sale dei cinema di Bologna – Odeon, Rialto, Perla, Galliera e Lumière – oltre 3mila giovani provenienti dalle scuole della Città metropolitana, dalle materne alle secondarie di secondo grado.

Il festival nasce nel 2007 da un precedente progetto della associazione, che si chiamava “Un film nello zaino” e seguiva l’andamento dell’anno scolastico: poi è diventato Festival (di fatto il primo dedicato al cinema per i ragazzi a Bologna, prima di Schermi e Lavagne della Cineteca). Youngabout offre l’occasione unica di vedere una selezione di film provenienti da tutto il mondo, normalmente non distribuiti in Italia: dalle migrazioni alle guerre, dall’elaborazione del lutto alla bullismo, dall’amicizia alla realizzazione di sé, molte sono le tematiche affrontate in sala grazie alle discussioni e al coinvolgimento diretto dei ragazzi che si trasformano in veri e propri critici scrivendo le recensioni dei film. Le proiezioni sono accessibili gratuitamente anche al pubblico con la sottoscrizione della tessera associativa dell’associazione “Gli anni in tasca, il cinema, i ragazzi” (€5).

Oltre alla visione in sala, Youngabout prevede una serie di laboratori nelle scuole per educare i più giovani alla visione e aiutarli ad avvicinarsi ai rudimenti del fare cinema, grazie alla collaborazione con una serie di professionisti dell’audiovisivo e associazioni del territorio. Fa parte del programma di Youngabout anche l’assegnazione del Premio “Angelo Vassallo” al giornalismo e alla scrittura di inchiesta, che sarà quest’anno assegnato venerdì 16 dicembre in Cappella Farnese a Stefania Maurizi, autrice del libro “Il Potere Segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks” (Chiarelettere 2021) nel quale descrive la storia e l’attività del fondatore di Wikileaks.

Il programma di proiezioni, che nel rispetto della sensibilità delle ragazze, dei ragazzi, dei bambini e delle bambine esplora l’infinita ricchezza e complessità del mondo attuale con attenzione alla ricerca formale, si suddivide in due sezioni: la prima dedicata agli studenti e studentesse delle Scuole medie inferiori e superiori, la seconda, “I film nello zaino di Youngabout Festival”, dedicata invece ai bambini e bambine delle scuole materne ed elementari. Le tematiche affrontate sono le più disparate: dalle migrazioni (La traversée di Florence Mihailhe, singolare opera di animazione realizzata con pitture su vetro) all’elaborazione del lutto (Comedy Queen di Sanna lenken), dalle origini della questione palestinese (Fahra di Darin J. Sallam) al bullismo (Playground, presentato a Cannes nel 2021 nella sezione Une Certain Regard) alle ferite ancora aperte della ex Jugoslavia (How I Learned to Fly di Radivoje Andri?). Alle proiezioni mattutine si affiancano quelle pomeridiane e serali al Cinema Perla (via San Donato, 38) e al Cinema Teatro Galliera (via Matteotti, 27), che riproporranno alcune repliche e nuove visioni. Sabato 3 dicembre a partire dalle 16.30 il Cinema Perla ospita “Pomeriggio animato: piccole grandi storie d’amore e di amicizia”, una selezione di cortometraggi animati a cura di Eugenia Gaglianone che indagano l’amicizia tra l’essere umano e gli animali.

Infine, Youngabout propone incontri con gli autori, seminari ed eventi: giovedì 15 dicembre alle 18.30 nell’Auditorium Marco Biagi di Biblioteca Salaborsa (Piazza del Nettuno, 3) l’incontro “Uno schermo oltre la paura” per riflettere sulla capacità del cinema di placare paure e ansie, organizzato in collaborazione con Officina Adolescenti di Salaborsa Ragazzi e SOFOS APS- Associazione per la divulgazione delle Scienza: attraverso proiezioni e visori multimediali, i ragazzi saranno coinvolti in un incontro interattivo sulla magia della visione cinematografica. Venerdì 16 dicembre alle ore 18.30 la Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio ospiterà la cerimonia di assegnazione del Premio “Angelo Vassallo”, indetto dalla Fondazione Angelo Vassallo in memoria del “Sindaco pescatore” ucciso nel 2010 in un attentato camorristico: a riceverlo sarà la giornalista e scrittrice Stefania Maurizi, autrice del libro “Il Potere Segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks” (Chiarelettere 2021) nel quale descrive con coraggio e determinazione l’attività del fondatore di Wikileaks, di cui Maurizi è amica da molti anni, e la tragica vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto da anni. Infine sabato 17 dicembre a partire dalle 18.30 alla Casa di quartiere “Nello Frassinetti” (via Andreini, 18), sede della Casa del Faro APS, la festa finale di Youngabout, con la proiezione dei cortometraggi in concorso e l’assegnazione dei premi da parte della Giuria dei Ragazzi e delle Ragazze.

"Youngabout" la proiezione del film il 1°dicembre:

Nora e Abel, tutto ruota intorno a loro. C’è il cortile della scuola, le bambine e i bambini, i sorveglianti: un universo di relazioni interpersonali, di timori, di timidezze, di silenzi carichi di significato. Cosa prova un bambino in un ambiente ostile, nel quale sperimentare la capacità di sapersi difendere e di interagire con gli altri? La crudeltà subita nell’infanzia viene raccontata con delicatezza e implacabile sincerità dalla regista Laura Wendel in Playground, che verrà proiettato in anteprima italiana domani giovedì 1° dicembre alle 9.30 al Cinema Odeon (via Mascarella, 3) nell’ambito di Youngabout International Film festival, il festival internazionale di cinema dedicato ai più giovani, ideato e organizzato dall’Associazione culturale di Promozione Sociale “Gli anni in tasca, il cinema e i ragazzi” con il contributo di Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, in programma fino al prossimo 17 dicembre.

Il film presentato all’ultimo festival di Cannes nella sezione Un certain regard e candidato agli Oscar come Miglior Film Straniero, indaga i meccanismi complessi del bullismo, e il potenziale passaggio da vittima a carnefice. La macchina da presa è posizionata all’altezza dello sguardo di Nora: la ragazzina scopre le vessazioni a cui è sottoposto il fratello più grande e cerca di porvi rimedio. La regista rende evidente la difficoltà degli adulti nel rapportarsi con i bambini e non nasconde la “cecità” di chi non riesce a empatizzare con loro.

La proiezione è dedicata agli studenti delle scuole secondarie ma aperta anche al pubblico, a ingresso gratuito previa sottoscrizione della tessera associativa di Gli anni in tasca, il cinema, i ragazzi APS.

Programma:

CINEMA RIALTO, 1 DICEMBRE, ORE 9,30

LA STELLA DI LAURA (Lauras Stern) Laura’s Star. Regia Joya Thome. Età consigliata: 4-7 anni

CINEMA RIALTO, 2 DICEMBRE, ORE 9,30

LUIS AND LUCA – MISSION TO THE MOON (MÅNELYST I FLÅKLYPA). RegiaRasmus A. Sivertsen. Età consigliata: 7-10 anni

CINEMA RIALTO 7 DICEMBRE, ORE 9,30

MAIKA. Regia e sceneggiatura di Ham Tran. Età consigliata: 8-11 anni

CINEMA RIALTO, 12 DICEMBRE, ORE 9,30

A BUTTERFLY’S HEART (Drugelio širdisin). Regia di Inesa Kurklietyt?. Età consigliata: 9-12 anni

CINEMA RIALTO, 14 DICEMBRE, ORE 9,30

BEANIE (Kapa)

Prima visione italiana

Regia: Slobodan Maksimovi?; Sceneggiatura: Saša Er?en; Direzione della Fotografia: Sven Pepeonik; Effetti visivi: Michal Struss; Montaggio: Jurij Moškon; Musica: Michal Novinski; Produzione: Seca Studio in coproduzione con Wady Films, Objectif, Studio Dim, RTV Slovenia, Radio and Television Slovakia e Croatian Radio-Television, Slovenia, Croazia, Slovacchia e Lussemburgo, 2022, 85’

Interpreti: Kaja Podreberšek (Lu?ka), Gaj ?rni? (Erik), Ajda Smrekar (mamma di Lu?ka), Frano Maškovi? (papà di (Lu?ka)

Età consigliata: 8-12 anni