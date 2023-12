Yunustage, "il lavoro nel XXI secolo"

Il convegno organizzato da Fondazione Yunus Italia e Bristol Talk ha come titolo "Il lavoro nel XXI secolo". Obbiettivo dell'evento è esplorare le sfide e le opportunità che il mondo del lavoro affronta in un'era segnata da profondi cambiamenti ecologici e digitali e dal punto di vista del ruolo sociale che esso ricopre.

Questo primo incontro è inserito in una rassegna di sei eventi dedicati a temi diversi che si concluderà con la Giornata Italiana del Social Business 2024 a testimonianza dell'incisivo impegno della Fondazione Yunus Italia nel consolidare e ampliare la partecipazione al contesto culturale e sociale della città, promuovendo valori e iniziative di rilevanza comunitaria.

Il titolo dell’evento è mutuo dal celebre libro dell'economista Piketty, ‘Il capitale nel XXI secolo’ e delinea il contesto in cui si svilupperà la discussione, alla ricerca di un paradigma costruttivo di relazioni industriali orientate a rispondere alle esigenze contemporanee.



INTERVERRANNO:

-Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl

-Piergiorgio Sciacqua, Vicepresidente MCL

-Gian Luca Galletti, Presidente Emil Banca - Presidente Ucid

-Enrico Bassani, Segretario Generale Cisl Area Metropolitana Bolognese

-Federica Sacenti, Direttrice Cefal - MCL

-Rosalba Carbutti, Giornalista Il Resto Del Carlino



Conduce Lorenzo Benassi Roversi, Giornalista