Prima mostra in Italia dedicata a Yvonne Rainer (danzatrice, coreografa, regista, teorica e poeta)

Dal 30 giugno al 10 settembre 2023, la prima retrospettiva ma dedicata in Italia alla danzatrice, coreografa, regista, teorica e poeta Yvonne Rainer (San Francisco, 1934): Yvonne Rainer: Words, Dances, Films, a cura di Caterina Molteni.

La mostra esplora le relazioni tra la produzione coreografica, filmica e teorica dell’autrice a partire dalla ricostruzione storica della sua transizione dalla danza al cinema. Nota internazionalmente per aver rivoluzionato il mondo della danza promuovendo negli anni Sessanta un approccio minimalista che trovava ispirazione nel naturale movimento cinetico del corpo e nella gestualità quotidiana, Rainer inizia la sua carriera da regista dal 1972, anno di uscita del primo film Lives of Performers.



Il percorso espositivo è composto da video, film realizzati tra il 1972 e il 1996, recentemente restaurati dal MoMA – Modern Art Museum di New York con il supporto di The Celeste Bartos Fund for Film Preservation, scritti che approfondiscono la produzione teorica, e una sezione dedicata a documenti d’archivio che ricostruisce cronologicamente la rivoluzione di Rainer nel mondo della danza newyorkese con documenti provenienti dal Getty Research Institute di Los Angeles.



Se nella performance il corpo assume un ruolo politico perché presentato nella sua inderogabile materialità al di là di qualsiasi finzione narrativa, nei film è l’interiorità umana a trovare spazio nella sua complessità psicologica, diventando il terreno fertile per sollevare questioni politiche collettive.

Yvonne Rainer: Words, Dances, Films è parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.