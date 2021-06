Zola Jazz&Wine 2021 fuori porta…

Anche quest’anno, torna Zola Jazz&Wine, la Rassegna ideata dal Comune di Zola Predosa, giunta alla sua XXII edizione, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana. Per il terzo anno la direzione artistica curata da Carlo Maver e Claudio Carboni e in collaborazione con il Festival Crinali ci stupirà con formule nuove e con artisti di eccellenza del panorama jazz.



La sperimentazione del 2020, dovuta alle esigenze imposte dall’emergenza sanitaria, che ha visto il connubio dei cammini e del jazz, insieme all’entusiasmo del pubblico, ha posto le basi per superare i “confini” geografici, seguendo l’antica Via dei Brentatori. Questo ha permesso a Zola Jazz&Wine di rivoluzionarsi e di aprire le porte a una nuova collaborazione con i vicini Comuni di Monte San Pietro e Casalecchio di Reno, che hanno espresso la volontà di aderire alla Rassegna. Grazie alla partecipazione di questi nuovi territori nasce il titolo del progetto di quest’anno: “Fuori porta…”, nome che vuole rappresentare la volontà di allargare e coinvolgere sempre più aziende e location a questo progetto, per poter parlare di un territorio che non è caratterizzato da confini geografici ma da caratteristiche naturali e culturali.



L’edizione 2021 si articolerà in sette appuntamenti, saranno in modalità mista, e ci permetteranno di apprezzare la bellezza di storici palazzi, come Palazzo Albergati e Villa Marescalchi, e suggestivi panorami che offrono i filari delle vigne, il tutto accompagnato da ottimo jazz e annaffiato dal vino del territorio.



La direzione artistica, che da tre anni cura il cartellone di Crinali Musica, non vuole semplicemente regalare l’esperienza del jazz amplificato dalle quinte naturali dei filari o dalle cornici di palazzi prestigiosi, ma ha creato un cartellone con artisti tra i più quotati nel panorama nazionale, come Cristina Zavalloni, Achille Succi e Pasquale Mirra.



Zola Jazz&Wine Fuori Porta, sarà inserita nel prestigioso cartellone regionale “Crinali”, rassegna promossa da Destinazione turistica Bologna metropolitana, Unione Appennino Bolognese, Unione Savena Idice, Unione Reno Lavino Samoggia, Nuovo Circondario Imolese, GAL Appennino bolognese, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia orientale in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Cultura e al Paesaggio.

Inoltre, fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.



Programma:

Venerdì 18 giugno 2021 Palazzo Albergati Via Masini 46 - Zola Predosa

Ore 19.30, degustazione di vini delle aziende vitivinicole di Zola Predosa: Manaresi - Maria Bortolotti - Gaggioli Vini - Terre Rosse Vallania - Monticino.

Ore 20.45, concerto

Cristina Zavalloni (voce)

Manuel Magrini Duo (pianoforte).



Sabato 19 giugno 2021 Partenza dal parcheggio di viale della Pace - Zola Predosa

Dalle ore 16.30-20.00, passeggiata con interventi musicali lungo il percorso

Aziende vitivinicole Terre Rosse Vallania e Gaggioli Vini



Achille Succi (clarinetto basso)

Pietro Ballestrero (chitarra classica)

Diego Frabetti solo (tromba)

Performance teatrale di Cantharide Roots









Domenica 20 giugno 2021 Partenza dall’Impianto sportivo Palazola, Viale dello sport 2 Zola Predosa

Azienda vitivinicola Maria Bortolotti

Dalle ore 17.00-20.00, passeggiata e concerto in cantina:

Carlo Maver 4th:

Carlo Maver (flauto)

Stefano De Bonis (tastiere)

Salvatore Lauriola (basso)

Andrea Grillini (batteria).



Per prenotazioni cena: presso Agriturismo La Roverella - tel. 338/88329620



Sabato 26 giugno 2021 Partenza dal parcheggio di via Francesco Raibolini il Francia 44 - Zola Predosa

Azienda vitivinicola Manaresi

Dalle ore 17.00-20.00, passeggiata con interventi musicali lungo il percorso

Carlo Atti trio:

Carlo Atti (sax), Stefano dalla Porta (contrabbasso), Lorenzo Gollini (batteria).

E Massimo Tagliata (fisarmonica).





Venerdì 2 luglio 2021 Centro Socioculturale “Sandro Pertini” Via Francesco Raibolini il Francia 44 - Zola Predosa

Dalle ore 18.45 accesso all’Area Museale di Ca’ La Ghironda

Ore 20.00-21.00, cena e concerto

Performance teatrale dell’Associazione Cantharide

Pertini Zola Jazz Club e Valsamoggia Jazz Club



Per prenotazione cena: www.centropertinizola.it



Sabato 3 luglio 2021 Partenza dall’eremo di Tizzano, via Tizzano 34 - Casalecchio di Reno

Villa Marescalchi

Dalle ore 17.00, passeggiata con interventi musicali lungo il percorso

Pasquale Mirra (vibrafono)

Maurizio Piancastelli (tromba e flicorno).



Domenica 4 luglio 2021 Partenza dal Cohousing Il Mucchio a San Lorenzo in Collina - Via Silvio Venturi, 7 Monte San Pietro

Villa Cavazza Isolani

Dalle ore 17.00, passeggiata e concerto in villa ore 19.00.

Giovanni Hoffer (corno francese),

Alessandro Altarocca (pianoforte).





Info e prenotazioni:

Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione.



Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle vigenti disposizioni anti covid 19.



Per informazioni: UIT Colli Bolognesi 366-8982707

Orari di apertura:

Lunedì-Mercoledì-Giovedì e Venerdì 14.30-19

Sabato 9.00-13 e 15-18

Martedì e Domenica chiuso.

Per prenotazioni: www.crinalibologna.it