Zoomark International torna in presenza dal 10 al 12 novembre 2021 a BolognaFiere

ZOOMARK INTERNATIONAL torna in presenza dal 10 al 12 novembre 2021: la business community della pet industry potrà incontrarsi, a Bologna, per l’unico grande appuntamento internazionale del 2021.

Quella di realizzare l’evento nell’autunno 2021 è stata una decisione che BolognaFiere ha preso condividendola con gli espositori e gli operatori, rispondendo all’esigenza di confronto internazionale dopo un anno in cui la pandemia ha imposto uno stop a tutti gli eventi in presenza. Decisamente significativa, a cinque mesi dall’evento, l’adesione da parte delle aziende e l’interesse degli operatori internazionali, ansiosi di confrontarsi dopo un lungo periodo in cui l’emergenza pandemica ha messo a dura prova l’economia mondiale e ha modificato abitudini di vita consolidate. Un anno in cui i nostri pet hanno assunto un ruolo più coinvolgente all’interno del vivere quotidiano.

ZOOMARK INTERNATIONAL 2021, L’EVENTO

ZOOMARK INTERNATIONAL 2021 si presenterà con un lay-out rinnovato che coinvolgerà i padiglioni 25, 26 e il nuovissimo padiglione 37 del Quartiere fieristico di Bologna.

Sarà un evento in presenza all’insegna della sicurezza, garantita dai protocolli e dall’esperienza di BolognaFiere che già nel settembre 2020, in piena pandemia, ha gestito lo svolgimento di alcune manifestazioni (link video sulla sicurezza https://www.youtube.com/watch?v=7hDEIRKSnAY).

Ora, con il progredire delle campagne vaccinali a livello globale e il progressivo allentamento delle misure restrittive negli spostamenti, si stanno consolidando i migliori presupposti per il successo della fiera e per una presenza incisiva di operatori da tutto il mondo.

Sono oltre 250 da 34 Paesi le aziende che hanno già aderito al ZOOMARK INTERNATIONAL e che offriranno un’ampia panoramica delle più significative tendenze e delle novità che caratterizzeranno il mercato e i consumi nei prossimi mesi.

L’innovazione sarò il filo conduttore della manifestazione che, come tradizione, si completerà con una serie di focus di approfondimento.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’internazionalizzazione è, da sempre, fra gli obiettivi strategici di ZOOMARK INTERNATIONAL che, nell’ultima edizione (2019) ha registrato la presenza di 757 espositori di cui il 67% esteri e di oltre 29.000 operatori professionali con una percentuale di esteri superiore al 38%.

La prossima edizione dell’evento rafforza ulteriormente le azioni volte a un dialogo sempre più serrato con i mercati internazionali: una spinta in tal senso viene dagli accordi stipulati con le grandi piattaforme di e-commerce che aprono al mondo i confini del business delle aziende espositrici agli eventi di BolognaFiere.

BolognaFiere e Alibaba.com sono i protagonisti di un accordo unico che consente quindi, anche agli espositori di ZOOMARK INTERNATIONAL, di sfruttare le opportunità offerte dalla più grande piattaforma di e-commerce b2b a cui attingono oltre 30 milioni di operatori da tutto il mondo (149 i Paesi presenti). Una grande opportunità di visibilità e di apertura a strategie commerciali multicanale.

Le attività volte a incentivare l’incoming di espositori/operatori esteri si avvalgono di un’ampia rete di agenti che proiettano l’evento in: Africa (Paesi francofoni), Austria, Albania, Bosnia-Erzegovina, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, India, Iran, Korea, Kosovo, Nord Macedonia, Messico, Montenegro, Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia, Turchia e USA.

Infine, in collaborazione con ITA Italian Trade Agency l’edizione 2021 di ZOOMARK INTERNATIONAL offrirà un focus di approfondimento sulle opportunità di business con i Paesi dell’Est Europa che saranno illustrate nel corso dell’evento.

UNA FIERA CHE E’ LO SPECCHIO DI UN MERCATO CHE CRESCE

ZOOMARK INTERNATIONAL è una fiera con un trend di successo che è lo specchio di un mercato dinamico, caratterizzato da un andamento positivo. Le prime anticipazioni della XIV edizione del Rapporto Assalco-Zoomark, realizzato da Assalco (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia), che sarà presentato a Bologna a novembre, evidenziano per il settore un giro d’affari complessivo delle vendite di petfood ben superiore i 2 miliardi di euro e una crescita sia in termini di valore (+4,2% rispetto al 2019) sia di volumi (+2%),

A trainare il mercato del Pet food è ancora l’alimentazione destinata a cani e gatti che IRI stima, rilevando le vendite nei principali canali di distribuzione (Grocery, Petshop tradizionali e Catene Petshop)[1], in 2.257 milioni di euro per un totale di 626.600 tonnellate di alimenti venduti.

La quota di mercato riferita agli alimenti per i piccoli animali da compagnia (in primis uccelli e roditori) ha visto nel 2020 un fatturato di poco superiore ai 12 milioni di euro (presso Ipermercati, Supermercati e punti vendita LSP-Libero Servizio Piccolo).

Nell’anno della pandemia IRI ha evidenziato in crescita anche il comparto degli accessori per la cura e la gestione quotidiana dei pet, che comprende i prodotti per l’igiene, giochi, guinzagli, cucce, ciotole, voliere, acquari, tartarughiere e e altri accessori. Nel 2020 questo mercato ha registrato nel canale GDO un valore pari a 72,8 milioni di euro e un incremento a valore del 2,3% e a volume del 6,7% rispetto al 2019.

UNO STEERING COMMITTEE PER UNA FIERA SEMPRE PIU’ PERFORMANTE

La scelta di costituire uno Steering Committee per ZOOMARK INTERNATIONAL è nata dalla volontà di progettare un’edizione dell’evento “tailor made” alle esigenze del mercato e dei suoi protagonisti, ancora più performante e innovativa nei contenuti.

Partecipano allo Steering Committee 2021: Befood srl, Camon spa, Dorado srl, Ferribiella spa, Gheda Mangimi srl, Iv San Bernard srl, Monge & C. spa, Pet Village srl, Prodac International srl, Rinaldo Franco spa, Sicce Italia srl, Trixie Italia spa e Wonderfood spa.

…E IN AVVICINAMENTO A ZOOMARK INTERNATIONAL, TANTE OCCASIONI DI CONFRONTO

In questo ultimo anno ZOOMARK INTERNATIONAL ha mantenuto attivo il confronto fra imprese e operatori anche con una serie di webinar dedicati ad alcune fra le tematiche di maggior interesse per il mercato: il 20 aprile si è discusso di Digitalizzazione e innovazione (evento organizzato in collaborazione con Pet Trend); nel mese di maggio (il 18, nell’appuntamento organizzato in collaborazione con Pet B2B) il confronto ha riguardato Il canale specializzato dopo la pandemia; il terzo appuntamento, in programma prima della pausa estiva, è previsto l’8 luglio (organizzato in collaborazione con Zampotta Pet Business) e sarà dedicato a Come è cambiata la comunicazione nel Pet nell’ultimo anno.

Altre iniziative di approfondimento e confronto con la business community internazionale sono in cantiere e saranno annunciati a breve.

I contenuti esposti dagli esperti e l’adesione agli eventi hanno riconfermato ZOOMARK INTERNATIONAL come riferimento per l’approfondimento dei trend e degli scenari che caratterizzano il mercato della pet industry.

Nel sito di ZOOMARK INTERNATIONAL saranno disponibili le registrazioni della Conferenza stampa e del webinar per quanti non avessero potuto partecipare agli eventi.

