"Le zucche dei Villanoviani....per Halloween": appuntamento a Castenaso

Le zucche dei Villanoviani…per Halloween. Domenica 31 ottobre per i bambini più temerari, dopo una paurosa visita guidata a lume di torcia fra gli scheletri del MUV, potranno realizzare le zucche di Halloween con la tecnica del cartonnage e le bustine per fare "Dolcetto o scherzetto?" tra i reperti di 2.800 anni fa! L'invito ai piccoli partecipanti (dai 6 anni in su) è quello di travestirsi a tema! (Costo 3 euro a bambino, gratuito per un accompagnatore. Prenotazioni allo 051-780021 negli orari di apertura del MUV: martedì e domenica 15.30-18.30; dal mercoledì al sabato 9-13).

