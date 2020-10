Zulù live al Mercato Sonato

Luca O’Zulù Persico della 99 Posse insieme all'impronunciabile Edo Notarloberti ci accompagnano in uno spettacolo che dura trent’anni, voce e violino attraversano la carriera intera di Zulù. Un viaggio emozionale attraverso 30 anni di scrittura, che ci offre l’opportunità, liberi dai vincoli della struttura canzone, di concentrarci sul testo e di indagare sulle ragioni profonde, sui grandi conflitti, tra l’essere e l’apparire, tra il dire ed il fare. Questo percorso è diviso in tre momenti, come i 3 decenni che sono trascorsi, che corrispondono con 3 fasi importanti della vita e, di conseguenza, della scrittura dell’artista.



Ingresso 8 € + Tessera Arci 2020/21 - si richiede pre-adesione al link: https://portale.arci.it/preadesione/assne-senzaspine/

Sarà poi possibile ritirare la tessera all'ingresso al costo di 10 €

PREVENDITE consigliate QUI: https://bit.ly/2H892Kq



ATTENZIONE

A causa dell'emergenza sanitaria Covid19, sarà possibile assistere agli spettacoli e ai concerti su sedute distanziate (salvo presenza di congiunti) con mascherina indossata. Il bar sarà aperto prestando particolare attenzione ad evitare assembramenti.