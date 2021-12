Unibo, via a nove nuovi corsi di laurea per l'anno 2022-2023

Dopo circa cinquanta giorni, che hanno visto il nuovo governo Molari impegnato in una azione d’ascolto dell’Ateneo di Bologna per impostare tutte le azioni dei prossimi mesi, è il tempo delle prime scelte per Unibo, anche sotto l'aspetto della didattica. "Sono scelte improntate a un progetto di crescita costante ma lungimirante, perché sempre guidato dai criteri della responsabilità e della sostenibilità", ha commentato l'Ateneo presentando oggi tra le altre novità anche i nuovi corsi di laurea in avvio per l'A.a. 2022/2023.

La proposta delle nuove attivazioni è stata approvata dal Senato e ha raccolto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Si tratta di 9 nuove lauree: 4 corsi di laurea triennali e 5 corsi di laurea magistrale. Novità che si sommeranno all'offerta formativa in corso, che conta 242 corsi di studio, di cui 92 internazionali. Si va dallo studio delle religioni, alla chimica per prodotti e processi, dal clima alle politiche dell’innovazione digitale.

Vocazione internazionale

"Nel complesso - si legge in una nota dell'Ateneo - si conferma una forte spinta all’internazionalizzazione che caratterizza 6 dei nuovi corsi. Notevole il focus sul cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale e la green economy, in linea con gli obiettivi ONU. Due corsi internazionali, uno con sede a Bologna l’altro nel Campus di Forlì, fanno riferimento al “management” con l’obiettivo di formare figure professionali specifiche per le sfide del mercato del lavoro, nazionale e internazionale. Da evidenziare poi la triennale internazionale, di Bologna e Forlì, con titolo congiunto in European Studies, sviluppato nell’ambito dell’alleanza Una Europa tra 8 prestigiosi atenei europei, e la laurea ad orientamento professionale di Chimica per prodotti e processi rivolta a diplomati e con contenuti altamente professionalizzanti".

I nuovi corsi attivati da Unibo:

Chimica per prodotti e processi;

Management and economics;

European studies;

Greening energy market and finance;

Science of Climate;

Governance e politiche per l'innovazione digitale (GePID);

Religioni Storie Culture;

International management;

Human and environmental health.