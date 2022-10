Borse di studio Banca di Bologna, Mengoli: “Da oltre 10 anni mettiamo i giovani al centro”

Banca di Bologna. il Presidente Enzo Mengoli: “Da oltre 10 anni mettiamo i giovani al centro”. Quest’anno sono 50 le borse di studio dal valore di 500€ l’una che l’istituto attribuisce a studenti meritevoli che proseguono il percorso con studi universitari”.

Banca di Bologna, attenta alla formazione dei giovani, è impegnata a diffondere valori quali la cultura e l’impegno personale. Per questo da oltre dieci anni destina borse di studio a figli e nipoti dei soci. Quest’anno sono stati oltre 60 gli iscritti al Bando e ai 50 che hanno conseguito i migliori voti alla maturità del 2022, sono state consegnate borse di studio del valore di 500€ l’una.

Ieri 5 Ottobre presso la Sala Convegni di Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi, il Presidente Enzo Mengoli e il Direttore Generale Alberto Ferrari hanno premiato 50 studenti meritevoli, tutti del territorio di Bologna e provincia.

“L’ iniziativa si inserisce nella nostra strategia di attenzione verso i giovani – indica il Presidente di Banca di Bologna Enzo Mengoli –perché la banca intende mettere i giovani al centro delle proprie attività, affinché questi nuovi talenti possano apportare valorizzazione e sviluppo del nostro territorio.

A tutti gli iscritti sono state offerte l’apertura gratuita del conto corrente “Università”, una carta prepagata studiata per i giovani ed il “Prestito d’Onore”, un finanziamento fino a 10.000 € a tasso zero con durata massima 7 anni, per affrontare le spese universitarie.



“Con queste 50 borse di studio premiamo il merito ed il raggiungimento di un primo importante traguardo – dice Alberto Ferrari Direttore Generale di Banca di Bologna - ma Il nostro obiettivo è quello di diventare per loro una realtà di riferimento per le esigenze che incontreranno in un prossimo futuro”.