Dottornadi Unibo ricevono il premio PhD Bologna

Banca di Bologna ha ideato e lanciato il Premio rivolto a dottorandi dell’Università di Bologna che negli ultimi 3 anni, con le loro tesi di dottorato, hanno ideato progetti dalle interessanti ricadute sulla vita della comunità e del territorio bolognese, in 5 specifiche aree disciplinari.

Il bando del Premio ha visto la iscrizione di numerosi dottori di ricerca studiosi in queste aree disciplinari: area umanistica; scientifica; sociale; tecnologica; medica.

"Il Premio PhD Bologna – hanno affermato il prof. Marco Carricato, Delegato per il dottorato di ricerca, e la prof.ssa Maria Letizia Guerra, Delegata per l’impegno pubblico - è un segnale di grande valore per la città in quanto la Banca di Bologna premia le tesi dei dottorandi e delle dottorande che hanno frequentato il ciclo più alto della formazione superiore all’Università di Bologna. In tal modo, la Banca di Bologna riafferma il primato della ricerca che viene svolta durante il dottorato (PhD) in quanto capace di generare innovazione, benessere collettivo e impatto sociale positivo nel territorio".

Il dott. Enzo Mengoli, Presidente della Banca di Bologna, ha aggiunto: “La novità e la particolarità del Premio sottolineano come riteniamo strategica la presenza dell’Ateneo e il suo ruolo nella preparazione e crescita di nuove generazioni di studiosi ricercatori, talenti che costituiscono risorse da valorizzare. Intendiamo premiare tesi di dottorato che declinino al meglio i principi di una proficua collaborazione tra i ricercatori e il contesto economico-sociale, capace di creare un alto impatto per lo sviluppo e il benessere della nostra comunità. Promuovendo e sostenendo questo Premio come Banca di Bologna poniamo inoltre al centro dell’attenzione l’importanza che giovani talenti si esprimano e trovino qui le condizioni per operare, sviluppare le proprie competenze realizzandosi professionalmente”.

Il momento culminante dell’evento è stato costituito dalla esposizione da parte degli autori dei cinque progetti premiati:

- Francesca Antonaros, PhD in Oncologia, Ematologia e Patologia

- Silvia Granata, PhD in Scienze Biotecnologiche, Biocomputazionali, Farmaceutiche e

Farmacologiche

- Amia Santini, PhD in Scienze Statistiche

- Bruno Strano, PhD in Ingegneria biomedica, elettrica e dei sistemi

- Karintia Toniolo, PhD in Management