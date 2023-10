La Città metropolitana cerca amministratori di sostegno volontari. Un convegno e un webinar di informazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Diventare amministratore di sostegno volontario di una persona fragile e priva di autonomia non significa provvedere alla sua assistenza, ma "esprimere la sua voce" supportandola in quegli adempimenti che le consentiranno una migliore qualità di vita, più dignità e diritti. Per far conoscere questa figura l’Istituzione G.F. Minguzzi della Città metropolitana di Bologna organizza un convegno per comprendere meglio la rilevanza dell'incarico ricoperto da un amministratore di sostegno volontario (Ads) quale figura fondamentale nel garantire il benessere della persona fragile. Mercoledì 11 ottobre nella Casa di quartiere Katia Bertasi si terrà il convegno “Sostenere, includere, promuovere verso i 20 anni della legge 6/2004 istitutiva dell’Amministrazione di Sostegno” (ore 14:30 - 17:30 sala polivalente via Fioravanti, 18/3 Bologna). A ormai quasi vent’anni dall’introduzione nel nostro ordinamento della legge 6/2004 l’ istituto dell’ amministrazione di sostegno rappresenta un importante testo normativo di grande civiltà, teso ad affermare il principio di autodeterminazione della persona fragile che si trova, oggi, a doversi confrontare con varie criticità che spesso si manifestano nella pratica: disomogeneità di applicazione della prassi nei diversi Tribunali d’ Italia, una sempre più contestata “professionalizzazione” del ruolo dell’ Ads e una opinione pubblica che, in alcuni casi, non ha risparmiato di stigmatizzare l’istituto in maniera forse un po’ superficiale e sommaria. Risulta necessario in questo momento promuovere una riflessione su questioni e prospettive legate all’Amministrazione di sostegno e ragionare su come proseguire nel solco tracciato dalla legge 6/2004. Dopo i saluti istituzionali di Luca Rizzo Nervo assessore Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità, anziani del Comune di Bologna, di Sara Accorsi consigliera delegata Welfare metropolitano e lotta alla povertà, Politiche per la casa, Politiche per la pianura bolognese della Città metropolitana di Bologna e del presidente del Tribunale di Bologna il convegno verrà moderato da Bruna Zani presidente Istituzione G.F.Minguzzi e da Angelo Fioritti presidente Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale, CdA Istituzione Minguzzi. Il convegno prevede il confronto con esperti autorevoli tra cui il professor Paolo Cendon dell’Università di Trieste, presidente dell’Associazione Diritti in Movimento “padre” della legge 6/2004, Devis Geron della Fondazione Zancan e Chris Tomesani capo Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità Comune di Bologna.