Ragazze Digitali: al via i campi estivi gratis per aumentare competenze tecniche e scientifiche

Superare gli stereotipi che ancora troppo spesso allontanano le ragazze dallo studio e dall’acquisizione di competenze digitali e scientifiche è un passaggio fondamentale per costruire le basi di una reale parità, oltre che di una società più equa e inclusiva èì l’obiettivo di Ragazze Digitali ER. Si tratta di un progetto realizzato dalla Regione Emilia-Romagna attuato in rete dalle Università di Bologna, Parma, Modena e Reggio Emilia e Ferrara. L’iniziativa prevede la realizzazione di summer camp della durata di tre settimane dal 20 giugno all’8 luglio 2022 riservati alle studentesse del III e IV anno delle scuole superiori che potranno in questo modo avvicinarsi al mondo dell’informatica e della programmazione.

Sei le sedi individuate - quelle universitarie di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Cesena - oltre a un’edizione on line rivolta alle ragazze che non possono raggiungere le sedi fisiche. Ogni camp sarà gratuito e potrà accogliere fino a 45 studentesse, per un totale di oltre 360 ragazze.

Il progetto Ragazze Digitali ER, condiviso con l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, sarà promosso e presentato alle scuole del territorio grazie all’aiuto dell'Ufficio scolastico - Servizio Marconi TSI - e ai docenti animatori digitali delle scuole emiliano-romagnole, mentre già dal 20 aprile saranno disponibili i moduli di iscrizione online sul sito del progetto.

Dall’apprendimento del pensiero computazionale creativo, mediante l’acquisizione delle basi di un linguaggio di programmazione, alla crescita della consapevolezza sulle opportunità e i rischi dei servizi informatici utilizzati dai più giovani, alla possibilità di assistere a testimonianze e interventi di professioniste, tra cui esperte, imprenditrici, docenti universitarie e startupper, chiamate a condividere la propria esperienza.

Ma non solo, tra gli obiettivi dei campi estivi - veri e propri laboratori con docenti universitari e un’impostazione fortemente pratica e operativa secondo la logica dell’imparare facendo - lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, presentarsi e parlare in pubblico, risolvere problemi e prendere decisioni in autonomia.

Prevista anche un’edizione seminariale pomeridiana online, in programma dal 20 al 30 giugno, durante la quale le ragazze potranno assistere a interventi di esperte ed esperti provenienti dal mondo imprenditoriale e accademico, sugli aspetti più interessanti e attuali del mondo tech, con approfondimenti sulle loro ricadute e applicazioni nella vita quotidiana e sulle opportunità di studio e lavoro nei settori digitali.