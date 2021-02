Economia circolare: presentazione del primo corso IFTS internazionale per tecnici esperti

Sono aperte le candidature per imprese e organizzazioni interessate ad ospitare i 26 ragazzi in stage attraverso JECE – Junior Expert in Circular Economy – il corso IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, nato dall’incontro tra ART-ER e Centoform, ente formativo accreditato che da alcuni anni si è specializzato sul tema dell’economia circolare - così come riporato sul sito della Regione Emilia Romagna.

"JECE si propone come un percorso di formazione innovativo che nasce dall’investimento in specializzazione della Regione Emilia-Romagna - si legge - e punta su uno dei temi portanti delle politiche regionali: l’economia circolare. Il corso IFTS, in lingua inglese e completamente gratuito, è finanziato dall’Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia e prevede 480 ore di lezioni interattive online, integrate da formazione in presenza a Ferrara e 320 ore di stage. Saranno 26 i giovani che vi prenderanno parte, provenienti da Italia, Finlandia, Estonia, Svizzera e Germania".

Il corso

Il corso JECE verrà presentato da Paola Salomoni, assessore alla Scuola, università ricerca e agenda digitale e Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione durante un evento online previsto per il 5 marzo alle ore 15. Sono aperte le candidature per le imprese e le organizzazioni interessate a ospitare i ragazzi in stage, le quali sono invitate a contattare l’ente di formazione CENTOFORM scrivendo a contact@studycirculareconomy.com.

Maggiori informazioni: www.formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it