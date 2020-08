Educazione sanitaria in era “post covid” e accesso al pronto soccorso 118

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

📣 Family Academy by Immobiliare San Pietro ti invita alla DIRETTA FACEBOOK E YOUTUBE con il Dott. Roberto Paganelli, Coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso 118 di Bentivoglio (BO) e Docente in materia di primo soccorso\sicurezza.



Primo di 8 appuntamenti che hanno l’obiettivo di informare/formare promuovendo in forma gratuita fra i cittadini la conoscenza del primo soccorso pediatrico e per fornire in generale le nozioni di primo soccorso adulti. Nello specifico, verranno affrontati i temi sulle patologie tempo-dipendenti, ma non solo, faremo un focus anche sulle patologie più comuni per fornire gli strumenti per affrontarle con più consapevolezza.



👉 Primo Appuntamento alla Diretta (Facebook e in contemporanea sarà visibile anche su Youtube) dove il Dott. Roberto Paganelli, affronterà l’argomento dell’Educazione Sanitaria, di cosa fare e cosa non fare e quando rivolgersi al pronto soccorso, inoltre parleremo delle modalità comportamentali da tenere in Pronto Soccorso nella fase Post Covid, e forniremo tutte le informazioni che il cittadino deve conoscere quando chiama il 118.



👉La collaborazione con il personale specializzato della centrale operativa è fondamentale, per poter salvare una vita.

Nel dettaglio gli argomenti trattati durante l’incontro:

✅Quando NON devo chiamare il 118

✅Per ricevere informazioni sanitarie che NON hanno carattere di urgenza, a chi mi posso rivolgere ?

✅Cosa devo comunicare all’operatore quando chiamo il 118/112?

✅Chi risponde?

✅Quanto tempo impiega l’ambulanza per arrivare sul luogo dell’evento?

✅Come comportarsi in attesa dei soccorsi?.

✅Come devo comportarmi al Pronto Soccorso?

👉 Roberto Paganelli al termine della Diretta, risponderà ai quesiti dei partecipanti.

👉 Iscrivendoti , potrai ricevere la dispensa con i contenuti trattati durante la diretta, automaticamente via mail al termine della stessa.

Per ulteriori info puoi contattarmi al 3498609761 oppure scrivermi a eventi@immobiliaresanpietro.it