Nuovi corsi di studio Unibo: le proposte per l’anno accademico 2021/2022

L’Università di Bologna intende allargare ulteriormente la sua offerta formativa, che oggi conta 232 Corsi di Studio di cui 84 internazionali. La proposta per il prossimo anno accademico 2021/2022 – che sarà presentata questa settimana agli Organi Accademici dell’Ateneo – è di attivare 12 nuovi Corsi di Studio: 5 Corsi di Laurea triennali e 7 Corsi di Laurea Magistrale.

I Corsi di Studio proposti

• Scienze e cultura della gastronomia: Corso di Laurea triennale presso il Campus di Cesena, afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL);

• Social sciences: Corso di Laurea triennale internazionale presso il Campus di Bologna, afferente al Dipartimento di Scienze Economiche (DSE);

• Tecniche per l’edilizia e il territorio: Corso di Laurea triennale ad orientamento professionale presso il Campus di Bologna, afferente al Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali (DICAM);

• Tecnologie dei sistemi informatici: Corso di Laurea triennale ad orientamento professionale presso il Campus di Cesena, afferente al Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI);

• Ingegneria meccatronica: Corso di Laurea triennale ad orientamento professionale presso il Campus di Bologna, afferente al Dipartimento di Ingegneria dell’Energia elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” (DEI);

• Law, economics and governance: Corso di Laurea Magistrale internazionale interateneo presso il Campus di Bologna, in modalità mista con l’università telematica The Open University (Regno Unito), afferente al Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia (SDE);

• Architecture and creative practices for the city and landscape: Corso di Laurea Magistrale internazionale presso il Campus di Bologna, afferente al Dipartimento di Architettura (DA);

• Particle physics: Corso di Laurea Magistrale internazionale interateneo presso il Campus di Bologna, con Université Clermont Auvergne (Francia) e Technische Universität Dortmund (Germania), afferente al Dipartimento di Fisica e Astronomia “A. Righi” (DIFA);

• Nutrizione umana, benessere e salute: Corso di Laurea Magistrale presso il Campus di Rimini, afferente al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (QUVI);

• Wellness, sport and health: Corso di Laurea Magistrale internazionale presso il Campus di Rimini, afferente al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (QUVI);

• Food animal metabolism and management in the circular economy: Corso di Laurea Magistrale internazionale presso il Campus di Bologna, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET);

• Digital transformation management: Corso di Laurea Magistrale internazionale presso il Campus di Cesena (e in parte al Campus di Forlì), afferente al Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET).