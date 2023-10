Formazione. Al via oltre 30 corsi per neolaureati su Big data e transizione verde

Oltre 30 corsi di alta specializzazione per far crescere in Emilia-Romagna giovani ‘talenti’ nel campo dei Big data e dell’economia verde. ono i percorsi formativi, per neolaureati, approvati dalla Giunta regionale, con un investimento di 2 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus, che ora partono.

Un’offerta formativa su tutto il territorio regionale, che ha l’obiettivo di sviluppare competenze che permettano ai giovani, laureati da non più di 24 mesi, in ogni area disciplinare, di portare nel sistema economico produttivo regionale nuovi approcci e nuovi saperi in ambito green e digitale.

“In linea con gli obiettivi condivisi dai firmatari del Patto per il lavoro e per il clima– commentano gli assessori regionali Vincenzo Colla (Formazione e Lavoro) e Paola Salomoni (Università e Agenda digitale)- questi percorsi rispondono a un duplice obiettivo: dare ai giovani laureati l’opportunità di arricchire il proprio curriculum con nuove competenze strategiche per il rilancio e lo sviluppo della nostra regione, rendere più spendibili i titoli universitari e portare innovazione digitale e green nella manifattura e nei servizi. Tutto questo per attivare nuovi modelli di comunità e consentire ai nostri giovani di acquisire gli strumenti per affrontare le sfide che li aspettano”.

Si tratta di un’offerta di oltre 30 percorsi progettati secondo una logica modulare, che permette ai candidati di scegliere quelli più idonei al proprio profilo fino a un massimo di 480 ore di formazione. In funzione dei contenuti e delle metodologie previste, per garantire processi di apprendimento efficaci, sarà utilizzata la didattica digitale integrata, i corsi potranno quindi essere erogati in presenza e/o a distanza. Possono fare domanda i laureati da non più di 24 mesi in ogni area disciplinare - umanistica, economico sociale, scientifica - residenti o domiciliati in regione da data antecedente l’iscrizione ai percorsi formativi.

I corsi sono disponibili sul portale Formazione e lavoro e sul sito del progetto .

Big Data

I percorsi del progetto Big Data Lab rispondono alla crescente necessità di figure in grado di dare senso, creare nessi logici, elaborare giudizi di sintesi e trasformare i dati in informazioni ad alto valore aggiunto da diffondere e mettere alla base dei processi decisionali all’interno delle organizzazioni in cui lavorano o di cui faranno parte in futuro.

Giunto alla sua quarta edizione, il progetto si arricchisce di nuovi percorsi realizzati da Formindustria, in collaborazione con numerosi partner, fra cui Ifoa e gli Atenei della regione.

Transizione green

Percorsi modulari da 80 e 60 ore e un lavoro di progetto in azienda: certificazioni energetiche e ambientali, gestione di progetto per la sostenibilità energetica e l’economia circolare, green packaging design, modelli e strategie di green marketing, ecodesign, gestione dei rifiuti. Sono alcuni dei percorsi disponibili su tutto il territorio per strutturare, qualificare o aggiornare le conoscenze e competenze già possedute e acquisite attraverso differenti percorsi - personali, educativi, formativi e professionali - per migliorare e ricondurre le stesse a professionalità rispondenti alla domanda del sistema produttivo e anticipare traiettorie di innovazione e sviluppo sostenibile. Il progetto è realizzato da Ifoa, in collaborazione con Formindustria, Centoform, Legambiente Emilia-Romagna e gli atenei regionali.