Progetto europeo VET4ALL, uno strumento per l'inclusione degli studenti con disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

IFOM, Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità, è un centro di formazione professionale e un'organizzazione non-profit che ha accolto più di 5000 studenti europei e che ha come obiettivo quello di rafforzare l'occupazione giovanile e favorire l'eccellenza nell'istruzione e nella formazione. Con sede legale a Bologna, ma con una presenza operativa che abbraccia l'intero territorio dell’Emilia Romagna, l'organizzazione è lieta di annunciare il completamento del progetto VET4ALL co-finanziato dall’Unione Europea e avviato a gennaio 2022. Il principale scopo del progetto consiste nel potenziare le organizzazioni coinvolte nelle fasi di invio, accoglienza e intermediazione, al fine di promuovere l'istruzione professionale per gli studenti con disabilità provenienti dalle scuole tecniche. Quest'obiettivo unisce le necessità del mercato del lavoro, grazie alla partecipazione delle organizzazioni ospitanti e intermediarie, con le opportunità offerte dal settore dell'istruzione professionale, mediante la partecipazione delle scuole tecniche. Inoltre, tale obiettivo mira a innovare i metodi di insegnamento e a enfatizzare l'inclusione delle persone con disabilità. Nel complesso, il progetto si propone di favorire l'integrazione degli studenti con disabilità durante le esperienze di mobilità nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, attraverso lo sviluppo di nuove pratiche benefiche per tutte le organizzazioni coinvolte. Grazie ai numerosi incontri internazionali, alle visite tecniche e alle discussioni di gruppo con esperti svolti durante il progetto VET4ALL, IFOM e i suoi partner Zespol Szkol Ponadpodstawowych in Bystrzyca Klodzka (PL), Dobre Kadry Centrum Badawczo - Szkoleniowe Sp. Z O.O. (PL), Asociacion Mundus - un Mundo a tus Pies (ES) and XAMK South-Eastern Finland University Of Applied Sciences (FI) hanno raccolto suggerimenti specifici e buone pratiche in 4 diversi report che sono stati successivamente condensati in un report di sintesi. Questo documento ha svolto un ruolo fondamentale nel processo, poiché ha permesso di raccogliere in modo efficace i dati raccolti e le analisi effettuate, offrendo così una panoramica completa e chiara di tutto il lavoro svolto. Il report di sintesi ha rappresentato un importante strumento di comunicazione e divulgazione delle principali scoperte e conclusioni del progetto, facilitando la condivisione delle informazioni con il pubblico interessato e consentendo una visione d'insieme delle attività e dei risultati ottenuti. In questo modo, è stato possibile garantire una comprensione più agevole e accessibile delle complesse informazioni raccolte nel corso del progetto. Per maggiori informazioni sul progetto, visitare il sito https://www.vet4all.eu/