Concluso con successo il progetto Grow - Gamifica il tuo lavoro con i giovani

Nel corso degli ultimi due anni, l'organizzazione non governativa (ONG) YouNet APS di Bologna ha coordinato con successo il progetto GROW - Gamify your youth work. Questa iniziativa coinvolge sei organizzazioni partner provenienti da Italia, Grecia, Spagna, Albania, Kosovo e Montenegro. Il progetto è stato realizzato grazie al cofinanziamento del programma Erasmus+ dell'Unione Europea nell'ambito dell'azione Capacity Building nel settore della gioventù. L'obiettivo principale del progetto è esplorare e potenziare le capacità di tutte le organizzazioni partner, provenienti sia dai paesi del programma che dai paesi partner, in merito alla gamification nel lavoro con i giovani. GROW contribuisce all'estensione e allo sviluppo delle competenze degli operatori giovanili attraverso la creazione di un corso dedicato ai lavoratori giovanili sui metodi di gamification, fornendo materiali, video tutorial e un curriculum di formazione. Inoltre, il progetto ha sviluppato un manuale con l'obiettivo di sostenere gli operatori giovanili nell'integrazione di elementi e app basati sui giochi nelle attività destinate ai giovani. Le organizzazioni partner hanno condiviso le loro migliori pratiche sul tema del progetto, raccogliendo i metodi più efficaci e costruendo la capacità degli operatori giovanili a livello internazionale e, soprattutto, a livello locale. Sfruttando l'effetto moltiplicatore, ciò è avvenuto attraverso la promozione e la diffusione di materiali, conferenze web e corsi di formazione locali in ciascun paese partner. I gruppi target includono organizzazioni giovanili e operatori giovanili interessati ai temi dell'apprendimento basato sul gioco, dell'e-learning e della gamification nelle attività quotidiane e nella formazione rivolta ai giovani, specialmente quelli con minori opportunità. La gamification è un insieme di elementi dei giochi che vengono applicati a un contesto non ludico. Essa comprende sfide, livelli, ricompense, classifiche, avatar, punti, e così via. Dal 2010, la gamification è stata introdotta in numerosi contesti, tra cui l'istruzione, la salute e il fitness, e persino nelle aziende, dove è stata utilizzata per strategie di apprendimento non convenzionali. La gamification offre l'opportunità di soddisfare le esigenze dei giovani e coinvolgerli in modo più efficace in diverse attività. YouNet ha avuto il privilegio di ospitare un Training of Trainers internazionale a Bologna nel marzo 2023, che ha coinvolto 12 partecipanti provenienti dai sei paesi partner, e un corso di formazione locale per operatori giovanili, insegnanti ed educatori a settembre 2023.