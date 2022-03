La consulenza finanziaria del futuro? "Vede rosa. Così abbiamo pensato a cosa fare per le nostre lavoratrici"

"La consulenza finanziaria del futuro? Sarà sempre più giovane e al femminile". Così abbiamo pensato a cosa fare per le nostre lavoratrici ". Da qui l'iniziativa di Banca Generali che lo scorso 8 marzo – in occasione della giornata mondiale della donna - ha organizzato un evento in rosa per coinvolgere in un momento di formazione le proprie professioniste.

Protagoniste della giornata sono state 62 consulenti dell’Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia che si sono ritrovate all’Hotel Majestic di Bologna. A incontrarle, formatrici di livello come Roberta Sala di ICF formazione e Francesca Mozzati, Senior Sales Manager della casa di investimenti Sycomore. Quindi a conclusione si è tenuto un pranzo di gruppo servito nella sala affrescata del Baglioni che ha consentito alle professioniste di condividere esperienze e ha ridonato il piacere di stare insieme di persona dopo il lungo periodo di restrizioni pandemiche.

“Per troppi anni, il binomio tra donne e finanza è stato considerato come impossibile. Si tratta di un errore storico che ha avuto forti ripercussioni su un sistema italiano del risparmio dove già registriamo una carenza di educazione finanziaria generale. Le donne hanno per natura una maggiore propensione a capire l’importanza del risparmio coniugato alle esigenze familiari. Questo, coniugato alla loro maggiore flessibilità mentale, le rende ancora più a loro agio all’interno di una professione complessa come quella del consulente finanziario. Per questo motivo abbiamo voluto dedicare una intera giornata alle nostre professioniste emiliane” commenta Alessandro Mauri, Area Manager di Banca Generali Private in Emilia-Romagna.