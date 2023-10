Master in Fundraising Unibo: due le borse di studio per chi vive in Regione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sono più di mille i professionisti fundraiser che ad oggi si sono specializzati in raccolta fondi per il nonprofit e gli enti pubblici, grazie al Master in Fundraising dell’Alma Mater Studiorum del Campus di Forlì. Il Master è oggi riconosciuto uno dei migliori dell’Università di Bologna, il primo e più importante percorso universitario dedicato alla raccolta fondi che si svolge al Campus di Forlì i modalità ibrida (in aula e online). “Il Master in Fundraising genera impatti veri e concreti che producono cambiamento” dichiara Valerio Melandri, direttore del Master. Il Master è un corso con un tasso di occupazione del 97% dei suoi studenti entro 1 anno dal diploma”, il Terzo Settore cerca di continuo professionisti di persone formate che sappiano anticipare le idee e trovare nuove soluzioni per sostenere la nonprofit. “La raccolta fondi NON è un’attività che si improvvisa, NON è un’attività frettolosa e NON è solo la richiesta esplicita di denaro.” Sono queste le parole, con cui ogni anno, il Direttore Valerio Melandri apre le lezioni al Master, un percorso di oltre 230 ore di formazione oltre a uno stage curriculare nelle migliori organizzazioni, un programma didattico curato nel dettaglio e i principali professionisti del settore in qualità di docenti. Numerose le borse di studio a disposizione dei futuri studenti: 14 quelle totali o parziali, di cui 2 riservate a studenti con domicilio in Emilia Romagna. Il master conta tra i suoi sostenitori, oltre alla multinazionale Lavazza, tante realtà del territorio romagnolo, come MPP Assicurazioni, Romagna Acque e Forlì Ambiente, che credono nella formazione di giovani professionisti e finanziano le borse di studio per diventare fundraiser e lavorare nel nonprofit. Molti fundraiser che si sono formati al master di Forlì lavorano oggi nelle più importanti organizzazioni nonprofit italiane ma anche in Romagna e a Forlì come Adriana Lanza di Diabete Romagna che racconterà l’esperienza del master e del suo lavoro al prossimo Open Day il 31 ottobre ore 12.00. Oltre al Direttore prof. Valerio Melandri, con lui due studenti Ludovico, Costanza che già lavorano rispettivamente in Agesci e Marevivo Onlus come fundraiser per la loro causa del cuore. Nell’Open Day del 31 ottobre 2023 oltre alle storie sarà presentato il calendario delle lezioni e le 14 borse di studio disponibili per favorirne la partecipazione. L’Open Day del Master è un appuntamento gratuito, online, e aperto a tutti per presentare ufficialmente la 22° edizione dell’unico Master universitario italiano dedicato alla raccolta fondi, con sede a Forlì. L’Open Day del Master in Fundraising è ad ingresso libero ma è necessario riservare il proprio posto qui: https://www.master-fundraising.it/openday/#form-open-day Per maggiori informazioni: E-mail: master@fundrasing.it tel. 3518940715 www.master-fundraising.it