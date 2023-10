Nasce a Bologna Hr Mindset, il primo master gratuito per la selezione del personale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Nasce dall’idea di due giovani imprenditrici del settore il primo Master gratuito per Manager delle Risorse Umane. A dare vita a HR Mindset, questo il nome del progetto, sono state Nina Iacuzzo e Samantha Marzullo, socie di Guru Jobs, società nata nel 2020 che ad oggi occupa stabilmente una trentina di addetti tra Italia e India, dove ha sede la sua software house. Il corso, della durata di un anno accademico, si svolge sia in presenza che da remoto e si compone di una lezione a Bologna e tre webinar al mese. L’inizio è previsto per il 7 ottobre, mentre la fine è stata fissata per il 6 luglio 2024. “Siamo rimaste molto colpite da ciò che abbiamo letto sui giornali nell’ultimo periodo - spiegano le due socie - circa la difficoltà degli imprenditori a trovare personale. Così, forti della nostra esperienza abbiamo pensato di aiutarli nel processo di selezione, insegnando loro quello stesso metodo che ad oggi ci ha consentito di inserire con successo migliaia di persone in 934 aziende clienti a fronte di centinaia di migliaia di curriculum ricevuti”. Se da un lato è vero che, soprattutto a partire dal post pandemia, l’Italia ha assistito ‘impotente’ al cosiddetto Big Quit, il boom delle dimissioni, è anche vero che molte delle persone che hanno scelto di abbandonare il posto di lavoro lo hanno fatto per cercare una nuova opportunità, più appagante, in cui ricevere gratificazioni, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto su piano professionale. In Emilia Romagna, dove ha sede principale Guru Jobs, in tutto l’arco del 2021 le persone che hanno rassegnato le dimissioni sono state 181.000, il 40% in più rispetto al 2020. Se a questo fenomeno si aggiunge quello della difficoltà di trovare personale da inserire in azienda, si capisce come oggi la situazione che si trovano a vivere gli imprenditori (di ogni settore, dalla ristorazione all’edilizia, passando per i servizi) sia davvero preoccupante. “Senza personale le aziende non possono sopravvivere, è ovvio. Dunque la chiave per consentire a un’azienda di prosperare e svilupparsi è nella selezione delle risorse umane. Non tutti gli imprenditori però possono permettersi di frequentare corsi o master dedicati, per questo abbiamo dato vita a HR Mindset, un percorso in cui oltre a spiegare alcune tecniche di selezione, forniamo nozioni base di marketing e comunicazione” Le lezioni saranno tenute da Samantha Marzullo, speaker di rilievo nazionale i cui interventi sono stati richiesti da TEDx, Smau, WomanXimpact, (con il supporto dell'intero staff Guru Jobs, in particolare dal team italiano composto per la maggior parte da giovani donne: “perché noi non solo crediamo nelle pari opportunità, ma siamo convinte che il talento non abbia, sesso, lingua o colore. Ed è questa una delle chiavi del successo della nostra azienda”.