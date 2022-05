Un asilo a San Benedetto Val di Sambro, il sindaco: "Un risultato a cui aspiravamo fin dal primo anno di mandato"

A settembre a San Benedetto Val di Sambro aprirà un nuovo asilo nell’ex scuola di infanzia di Montefredente, gestito dall’Associazione culturale “Il Fienile nel Bosco”. Un risultato considerato storico per il Comune- come si legge in una nota- che non ha mai avuto sul proprio territorio un servizio destinato alla prima infanzia e che invece ora potrebbe diventare realtà. Condizione importante però, è che si raggiunga il numero minimo di iscrizioni necessaria per dare avvio al servizio. Per iniziare in modo organizzato e sostenibile si partirà con la formula del piccolo gruppo educativo, aperto a scelta delle famiglie sia part-time che full-time, 5 giorni alla settimana per 11 mesi, e che si rivolge a bambini di età compresa tra i dodici mesi e i tre anni.

Il nuovo servizio è pronto a partire, dopo l’approvazione dell’accordo di collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Fienile nel Bosco” da parte della Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 42 del 12 maggio scorso, che delinea obiettivi e finalità del progetto.

A gestire per i prossimi tre anni la struttura sarà infatti l’Associazione che nasce nel giugno 2019 da un gruppo di genitori del comune, con lo scopo di promuovere la cultura e la pratica dell’educazione all’aria aperta, convinti delle grandi potenzialità che questo territorio è in grado di offrire. Soddisfatto il sindaco Alessandro Santoni: "Sono davvero molto contento perché apre un nuovo servizio a favore delle famiglie, e sappiamo quanto questo sia necessario per la tenuta delle nostre comunità, perché apre un servizio educativo rivolto ai bambini che storicamente non è mai esistito nel nostro comune. E sono contento anche del fatto che avrà caratteristiche del tutto innovativee. Era un risultato a cui aspiravamo fin dal primo anno di mandato, per questo ringrazio gli uffici comunali per averci accompagnato a raggiungerlo compiendo un grande sforzo, lavorando con determinazione e professionalità, coordinandosi anche con gli uffici dell’Unione dei Comuni. Ora l’ultimo scoglio è rappresentato dalla necessità di raggiungere il numero di iscritti necessario per partire: per questo e per presentare il servizio si attiveranno nelle prossime settimane una serie di incontri, laboratori ed open-day rivolti alle famiglie”.

Davide Bernardoni, Consigliere comunale delegato alla Scuola, spiega: “Sono convinto che questo nuovo servizio, anche grazie a un innovativo metodo educativo, valorizzi non solo il nostro lavoro, ma anche e soprattutto il futuro dei nostri bambini e del nostro Comune, garantendo la non sempre facile convergenza tra gli obiettivi e le risorse pubbliche, in questo caso raggiunto anche grazie alla valida proposta progettuale che è pervenuta, una proposta educativa che sicuramente valorizza il nostro territorio. Ora speriamo che arrivino abbastanza iscrizioni in modo da poter partire a settembre”.