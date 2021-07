Calendario scolastico Emilia Romagna 2021/2022

A differenza di altre regioni l'Emilia Romagna non ha ancora emanato la delibera per l'approvazione del nuovo calendario scolastico 2021/2022 per le scuole di ogni ordine e grado della regione. Di base sono da considerare festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grad le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono.

Il calendario scolastico regionale dell'Emilia-Romagna definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche con il vincolo di prevedere almeno 200 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. Gli istituti possono variare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche, garantendo il numero di giorni di lezione necessari per la validità dell'anno scolastico.

Quando si torna sui banchi

In Emilia-Romagna la scuola riprende lunedì 13 settembre e le lezioni termineranno il 4 giugno 2022. Questa la decisione della Giunta regionale, condivisa con la Conferenza Regionale per il Sistema Formativo e con le Organizzazioni sindacali: accolto l'invito del Ministero dell'Istruzione ad anticipare la partenza per l'anno 2021/2022, per le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (superiori) e formazione (IeFP).

Si anticipano quindi sia la partenza sia la chiusura delle lezioni rispetto al 15 settembre e al 6 giugno fissati dalla delibera di Giunta 353 del 2012, che rimane però valida in tutte le altre parti, compresa la facoltà per le scuole d’infanzia (3-6 anni) di anticipare la data di avvio e di posticipare quella del termine delle attività didattiche.

Inizio delle lezioni 13 settembre 2021. Festività di rilevanza nazionale: tutte le domeniche; 1° novembre, festa di Tutti i Santi; 8 dicembre, Immacolata Concezione; 25 dicembre, S. Natale; 26 dicembre, S. Stefano; 1° gennaio, Capodanno; 6 gennaio, Epifania; Lunedì dell’Angelo; 25 aprile, anniversari della Liberazione; 1° maggio, festa del Lavoro; 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono. Sospensione delle lezioni: commemorazione dei defunti: 2 novembre 2021; vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; vacanze pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022. Termine delle lezioni: sabato 4 giugno 2022. /EC

