Centri estivi a Bologa: per l'iscrizione c'è tempo fino al 1 giugno, tutte le info

Per l'estate 2022 è possibile fare richiesta di un servizio estivo, per turni settimanali, dal 16 maggio 2022 al 1 giugno 2022. La domanda può essere presentata anche successivamente per i posti disponibili e messi a disposizione dei gestori. Le settimane possono essere anche non consecutive e possono essere fruite in centri estivi differenti.

In caso il tuo bambino/la tua bambina sia in una condizione di disabilità certificata ai sensi della legge 104 devi contattare preventivamente il gestore o il quartiere, affinché possa essere attivato un progetto di inclusione e si possano valutare le soluzioni più idonee per i bisogni specifici.

Ammissione

L'ammissione al servizio estivo avviene in relazione ai posti disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con precedenza per i bambini e le bambine in situazione di disabilità.

Tariffe e contributi

Le tariffe applicate nei centri estivi sono definite da ogni gestore e rese pubbliche negli opuscoli informativi, sono previsti contributi a parziale/totale copertura delle tariffe dei centri.

Per favorire l’accesso alle diverse opportunità sono previsti dei contributi alle famiglie residenti a Bologna, a parziale o totale copertura delle tariffe applicate dai gestori dei centri estivi convenzionati, come previsto dalla Delibera n. 598/2022 della Regione Emilia-Romagna.

Per accedere al contributo è valida l’attestazione Isee 2022 o, in alternativa per chi non è in possesso, l'attestazione Isee 2021 purchè già presentata al Comune di Bologna per altri servizi integrativi/educativi comunali richiesti per l'a.s. 2021/2022.

Puoi conoscere le informazioni generali sulle tariffe del servizio e sul contributo (condizioni di accesso, modalità di richiesta e di erogazione) negli opuscoli allegati.

E' possibile presentare domanda solo in modalità online sul portale Scuole On Line del Comune di Bologna, se si è in possesso dello Spid

Informazioni

Per informazioni sull'accesso ai servizi estivi puoi scrivere a areaestate@comune.bologna.it o telefonare al numero 0512196200