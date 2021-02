Donati 10 computer agli istituti comprensivi Mattei e Majorana di San Lazzaro

Consegnati agli istituti comprensivi Mattei e Majorana di San Lazzaro di Savena 10 computer portatili, 5 per ogni istituto: tutto è stato donato dalla BCC Felsinea,al fine di favorire la didattica a distanza.

"Fra genitori in smart working e ragazzi in DAD, l’uso dei computer all’interno delle mura domestiche è diventato estremamente diffuso ma sono poche le famiglie che hanno un numero adeguato di pc - si legge in una nota - Secondo una recente indagine Istat, infatti, in Italia il 12,3% dei ragazzi tra 6 e 17 anni (850mila) non ha un computer o un tablet a casa e, fra quelli che ce l’hanno, il 57% lo deve condividere con la famiglia: un dato che rende difficile la formazione da remoto e l’educazione digitale degli studenti".

“In quest’ultimo anno abbiamo assistito a un calo netto della presenza della scuola nella vita delle persone, un gesto come quello di BCC Felsinea ci permette di garantire ai nostri ragazzi una continuità formativa, che è assolutamente indispensabile per iniziare a ricostruire” ha aggiunto il preside dell’istituto Mattei Roberto Fiorini.