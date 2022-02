Il 2 febbraio è la Giornata Mondiale delle Aree Umide: un video-concorso per le scuole bolognesi

In occasione della Giornata mondiale delle aree umide, che si celebra mercoledì 2 febbraio 2022, la Bonifica Renana invita le scuole bolognesi alla XIV edizione del concorso ACQUA&TERRITORIO. Di cosa si tratta? Di un concorso dedicato ai giovanissimi videomaker del nostro territorio: sono candidabili cortometraggi e stories per social realizzati con lo smartphone, sia da classi che da singoli studenti.

ALLA SCOPERTA DEGLI ABITANTI DEL VILLAGGIO D’ACQUA DOLCE: oggetto del concorso è l'ideazione, produzione e realizzazione di video che raccontino l’ecosistema che si annida in canali, fossi, maceri, valli, invasi e aree umide, attraverso le forme di vita animali e vegetali che li popolano

Per l'anno scolastico in corso, la Bonifica Renana e l'ANBI Emilia-Romagna propone l'annuale concorso a premi dedicato alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli studenti, in collaborazione con gli insegnanti e con il supporto dei tecnici della Bonifica Renana, potranno ideare, produrre realizzare un breve video narrativo, nel quale l’approccio è lasciato alla loro creatività ed interpretazione. I partecipanti potranno presentare un elaborato digitale come opera collettiva della classe o l’opera soggettiva di un singolo alunno.

Obiettivo del Concorso è evidenziare ricchezza e specificità del paesaggio generato dagli ambienti acquatici creati dal complesso reticolo di superficie

(casse d'espansione, canali, invasi, maceri e aree umide rinaturalizzate naturalistiche...). Ecosistemi poco noti, ma di grande fascino, utilità e valore per la biodiversità. La scadenza per la presentazione dei video è il 22 marzo 2022, Giornata Mondiale dell'Acqua

Inoltre, i prodotti video vincenti parteciperanno all’AMARCORT FILM FESTIVAL che si svolgerà nel mese di novembre 2022 a Rimini. Per saperne di più, le modalità di partecipazione si trovano nel bando, pubblicato nella sezione scuole del sito della Bonifica Renana.