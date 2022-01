Esami di Stato 2022: come si svolgeranno e tutte le novità

Come si svolgeranno gli Esami di Stato per il primo e secondo ciclo di istruzione nel 2022? Il Ministro Patrizio Bianchi ieri ha inviato le ordinanze che definiscono l’organizzazione e le modalità di svolgimento. Come riportato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è previsto il ritorno delle prove scritte, sia nell’Esame del primo che del secondo ciclo di istruzione, con alcune specifiche.

Le prove scritte si svolgeranno in presenza

Per il solo colloquio, sia nel primo che nel secondo ciclo, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il loro domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.



L’Esame del primo ciclo

Per l’Esame del primo ciclo sono previste due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, e un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica.

La votazione finale resta in decimi

Si potrà ottenere la lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione

Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame, la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso

L’Esame si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.



L’Esame del secondo ciclo



L’Ordinanza prevede che l’Esame sia costituito da una prova scritta di italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’Esame, e da un colloquio.