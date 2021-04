Castiglione dei Pepoli: installati nuovi giochi nelle scuole

Nelle scuole di Castiglione dei Pepoli sono stati installati nuovi giochi. Gli interventi sono stati realizzati in occasione della sospensione dell'attività scolastica in presenza dovuta all'emergenza Covid-19.

I lavori sono stati già completati nella scuola dell'infanzia e in quella primaria, e nei prosssimi giorni si provvederà a installare i nuovi giochi anche nei plessi di Lagaro e Baragazza.

“Con le vigenti norme covid viene consigliato di usufruire il più possibile degli spazi esterni - siega in una nota l’assessore comunale alla scuola, Margherita Nucci - Per questo abbiamo aggiunto dei giochi anche alla scuola primaria. Ci auguriamo che questa piccola sorpresa faccia felici i nostri bambini quando rientreranno a scuola, nella speranza che presto possano tornare a giocare e divertirsi in tutta libertà!”