Scuola, l'assessora alla Scuola Roberta Li Calzi alla scoperta del progetto 'A scuola con le pinne' di Sogese

L'assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, ha fatto visita alla piscina SOGESE Carmen Longo Stadio 25m per conoscere il progetto di nuoto subacqueo “A scuola con le pinne”. L’iniziativa è organizzata all’interno dell’area Cultura Sommersa dalla scuola di subacquea Punto Blu Sogese. L’Assessora ha avuto modo di conoscere il progetto che Punto Blu Sogese svolge insieme ai ragazzi delle classi 4^ del liceo Righi da 15 anni. Presenti, insieme a Roberta Li Calzi anche: il presidente Sogese - Armando Ballotta, il Responsabile Punto Blu – Gianni Marchesini, il Preside del Liceo Righi - Fabio Gambetti, il professore di attività fisica del Liceo Righi - Gianni Malavasi e ovviamente gli istruttori di Punto Blu e gli studenti.

Il programma “A scuola con le pinne” - spiega una nota - è rivolto agli studenti delle Scuole superiori di Bologna e nel corso degli anni ha coinvolto oltre 1.500 studenti. Nel corso del 2022 hanno partecipato al progetto ben 20 classi tra 4^ e 5^ per un totale di oltre 400 ragazzi. Ha avuto inizio i primi di marzo e si concluderà a fine maggio. L’obiettivo è di sensibilizzare gli studenti alla conoscenza di se stessi, facendo un’esperienza pratica unica e straordinaria. Prevede lezioni teoriche in aula legate a materie quali fisica, chimica, biologia che sono direttamente collegate alla disciplina subacquea, ma anche lezioni pratiche in acqua con tutta l’attrezzatura necessaria.

Attraverso questo programma Sogese Acqua Community intende sostenere i rapporti fra la scuola e lo sport e vuole dare il proprio contributo alla diffusione dei valori educativi delle discipline sportive.