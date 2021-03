Erasmus 2021-2027: il liceo Laura Bassi ottiene l'accreditamento, è l'unico della provincia

Arriva un nuovo e prestigioso riconoscimento a livello europeo per il liceo Laura Bassi a Bologna. Il 19 marzo, infatti, sono stati pubblicati i risultati ufficiali della procedura di accreditamento per progetti di mobilità KA120 Erasmus+ per il prossimo settennio. Le candidature presentate in Emilia-Romagna sono state 27, di cui ben 18 hanno avuto risultato positivo.

"Il Liceo Laura Bassi è stata l’unica scuola in regione a ricevere il massimo punteggio: 100/100 ed è anche l’unico istituto accreditato per la provincia di Bologna - si legge in un nota - I prossimi sette anni dunque saranno fondamentali per realizzare tutto quanto è stato indicato nel Piano Erasmus della scuola, permettendo a docenti e studenti di partecipare ad attività di mobilità e formazione presso istituzioni partner europee. Il Piano definisce obiettivi, strategie ed azioni a breve, medio e lungo termine aderendo agli Standard di qualità Erasmus in cui la scuola bolognese è attiva già da tempo: inclusione e diversità; sostenibilità ambientale; educazione digitale; partecipazione attiva alla rete delle organizzazioni Erasmus+".

Il Piano stilato è sicuramente ambizioso: nei prossimi anni si prevede di permettere a più di 200 studenti di svolgere esperienze di mobilità a breve e/o lungo termine presso le tante scuole europee con la scuola collabora da più di 20 anni e a circa 70 docenti di svolgere attività di formazione e/o job shadowing sui temi più rilevanti per l’istituto - prosegue la nota - : rimodulazione di spazi, tempi e modalità di apprendimento; formazione linguistica per i docenti di LS e di DNL anche in ottica di insegnamento CLIL; formazione metodologico-didattica e sui temi dell’innovazione digitale; formazione ed osservazione di buone pratiche riferite all’educazione inclusiva.