Scuola, quando serve il certificato medico?

L'apertura delle scuole è ormai imminente e tante le domande, e tra le più formulate quella per capire se, e quando, serve il certificato medico. A fare chiarezza sull'argomento è direttamente la Regione Emilia Romagna. Molti infatti, si chiedono cosa succede se, dal 14 settembre in poi , un alunno rimane a casa per più giorni con febbre, malessere o altre indisposizioni.

A fare chiarezza sull'argomento è una nota della Regione, attraverso le “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna”. Documento che è stato inviato ai dirigenti scolastici, coordinatori didattici, responsabili della sanità pubblica, pediatri e medici di medicina generale di tutto il territorio regionale.

Nella nota si legge che in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per più giorni, in base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, potranno verificarsi due situazioni.