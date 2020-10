Pianoro, stop al divario digitale: il Comune consegna tablet e pc alle scuole

A Pianoro sono stati donati alle scuole computer e tablet. Un progetto importante della Regione Emilia-Romagna che punta al contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative. E così il Comune ha consegnato agli Istituti scolastici di Pianoro e Rastignano 34 computer portatili e 18 tablet, per un valore di oltre 16mila euro.

"I device sono stati acquistati con i Fondi regionali del Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative”- così come spiega una nota dell'ente pubblico - Verranno destinati dalle scuole agli alunni meritevoli con un Isee medio-basso. I soggetti destinatari erano già stati individuati nel periodo del lock down in cui erano emerse le difficoltà nel seguire la didattica a distanza in assenza di dispositivi adeguati. Oggi, donando questi pc, si fa un ulteriore passo verso una scuola inclusiva, che non lascia indietro nessuno".