Le migliori scuole a Bologna: la nuova classifica di Eduscopio

Come ogni anno dalla Fondazione Agnelli, Eduscopio arriva la classifica degli istituti di scuola superiore. Sul sito eduscopio.it , genitori, docenti e alunni possono comparare l'indirizzo di studi che interessa nell'area dove risiedono sulla base dell'offerta formativa delle scuole: in poche parole, come queste preparano gli alunni per l'università o il lavoro.

Per il liceo classico quest'anno post pandemia il liceo Galvani si piazza al primo posto, strappando il podio al Minghetti. Per lo scentifico il Galvani si ripiazza al vertice della classifica, seguito dal Copernico, Fermi e Righi. Risalita, di un posto, del Mattei.

Per le scienze applicate la classifica vede Copernico, Sabin, Fermi, Malpighi, Majorana e Manzoni.

Per le scienze umane il primo posto è del liceo Vinci. Per le Scienze umane indirizzo Economico sociale troviamo istituto Vinci, Sabin e Mattei. Nel settore linguisitco Vinci ancora sul podio.

Per gli istituti tecnologici la classifica vede le scuole Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, Serpieri e Belluzzi terzo.

A concludere la classifica gli istituti tecnici e i professionali: Majorana, Belluzzi Fioravanti e Aldini Valeriani la classifica. Nel settore Economici troviamo Keynes seguito da Salvemini e Pier Crescenzi Pacinotti Sirani. Per i professionali in testa c'è l’Iis Manfredi Tanari.