Valsamoggia: giù le rette per i nidi dell'infanzia anche per il 2020/2021

Il Comune di Valsamoggia anche per l'anno scolastico 2020/21 prevede il nido gratis per le famiglie con ISEE fino a 8.500 euro, e la riduzione almeno del 30% per ISEE fino a 26.000 euro e almeno del 20% per le fasce più alte. Un processo possibile grazie all'adesione all'iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna che favorire l’accesso ai servizi di prima infanzia, ricevendo così un contributo per abbattere le rette di chi ha un Isee inferiore a 26.000 euro.

Inoltre, così come spiega una nota, per estendere il beneficio a tutte le famiglie, l'ente pubblico deciso di destinare alla riduzione delle rette anche parte dei fondi che il Ministero per l'Istruzione eroga per la qualificazione dei servizi educativi 0-6 anni.

Alle famiglie sarà quindi applicata una riduzione della retta mensile da settembre 2020 a giugno 2021, in base al servizio frequentato (tempo pieno, part-time, spazio-bambino) e alla fascia Isee. In dettaglio:

riduzione di euro140 per frequenza full-time

riduzione di euro 98 per frequenza part-time

riduzione di euro 70 per spazio bambino.

Attenzione:la retta sarà azzerata se inferiore alla riduzione prevista (è il caso delle famiglie con un reddito più basso) ma tutti gli utenti avranno un risparmio pari almeno al 20%. La riduzione sarà applicata automaticamente fin dall’emissione del bollettino di settembre: non bisogna presentare domanda.