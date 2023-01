Servizio civile: scadenza al 10 febbraio, ecco tutti progetti a Bologna

Scade il prossimo 10 febbraio il bando per il servizio civile universale: 71.550 posti, divisi tra Italia ed estero, per volontari e volontarie tra i 18 e i 28 anni. Il servizio civile è un progetto non armato e non violento finalizzato alla pace e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana. Consiste in azioni per le comunità e per il territorio, formative per la crescita professionale e individuale del volontario, avvicinandolo contestualmente al mondo del lavoro.

A chi si rivolge

I volontari e le volontarie del servizio civile sono giovani di età compresa tra i 18 anni e i 28 anni. I requisiti base per accedere alle graduatorie sono:

Essere cittadini italiani, oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un paese extra-europeo ma regolarmente soggiornante in Italia.

Aver compiuto 18 anni e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) al momento della data di presentazione della domanda.

Non aver riportato condanne, anche non definitive, alla pena della reclusione superiore ad un anno per reati gravi.

Il servizio civile dura dagli otto ai dodici mesi. Le ore settimanali sono circa 25, oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Ogni volontario selezionato per il servizio civile ha diritto ad un assegno mensile, pari alla durata del servizio, pari a 444,30€.

La domanda per l’iscrizione scade alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023 e deve essere recapitata attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) al sito domandaonline.serviziocivile.it.

I progetti a Bologna

I volontari e le volontarie richiesti sul territorio metropolitano di Bologna sono in tutto 509. Le realtà proponenti sono cinque e ventuno sono i progetti attivi. Di seguito la lista dei progetti a Bologna:

8 volontari per Focsiv per lo sviluppo sostenibile di Bologna metropolitana

10 volontari per Arci per un progetto di volontariato a servizio della città

455 volontari per l’Associazione Scubo per diversi progetti in scuole, biblioteche e musei

24 volontari per l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per progetti di inclusione e cultura in tre progetti divisi tra Bologna e Imola

12 volontari per la Caritas Italiana con due progetti sul territorio di Bologna per la tutela dei diritti

Ulteriori informazioni sul sito politichegiovanili.gov.it.