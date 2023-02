Soggiorni studio all’estero, iscrizioni aperte da domani

Da domani sarà possibile iscriversi ai soggiorni studio all’estero organizzati e promossi dal Comune di Bologna. Come ogni anno il programma si propone di dare ai giovani l’opportunità di apprendere una lingua straniera soggiornando in famiglia, e sperimentare, attraverso il viaggio, valori quali la tolleranza, la comprensione e la condivisione.

Tutti i soggiorni si svolgeranno nel mese di luglio 2023 e sono rivolti a studenti tra i 12 e i 17 anni, residenti a Bologna e nella città metropolitana. Domani mercoledì 1 marzo alle 9 apriranno le iscrizioni per l’Inghilterra, con le seguenti destinazioni: Colchester, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado; Cambridge, Ipswich, Oxford e Greenwich per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Da lunedì 6 marzo alle 9 sarà invece possibile iscriversi per i soggiorni a Malaga in Spagna e Costa Rica, nuova meta di questa edizione, all’insegna del volontariato ambientale. Quest’anno riprende finalmente anche lo scambio culturale con Portland, città dell’Oregon (USA) gemellata con Bologna, interrotto a causa della pandemia: giovani bolognesi potranno soggiornare due settimane ospiti di famiglie americane e poi, a loro volta, accogliere una/un giovane americana/o con lo spirito di vivere una doppia emozione a stretto contatto con realtà e tradizioni diverse, affiancate da attività ricreative e culturali. Le iscrizioni apriranno lunedì 6 marzo alle 9.

Sul portale www.flashgiovani.it/giramondo si possono trovare le informazioni e le descrizioni delle singole destinazioni, le modalità di iscrizione e le condizioni di partecipazione.

Le iscrizioni sono accolte secondo l'ordine di arrivo e avvengono esclusivamente online con identità digitale (SPID o CIE).