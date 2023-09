All'Unibo la statistica applicata si insegna attraverso la gamificazione Business Statools

Questa mattina, presso il dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna, durante la conferenza internazionale ASA 2023 "Statistics, Technology and Data Science for Economic and Social Development", che vede fra gli organizzatori anche ISTAT, ASSIRM e SIS, si è tenuta la presentazione dei "Business Statools - Il gioco di carte della statistica", opera editoriale innovativa realizzata da iinformatica, centro di ricerca privato, con il contributo di alcuni soci dell'Associazione per la Statistica Applicata.