Borse di studio, i fondi salgono a 150 milioni di euro

Un investimento mai così alto, 150 milioni di euro, per le borse di studio in Emilia-Romagna. Lo mette in campo la Regione, per far fronte all'aumento degli iscritti idonei al sussidio e all'incremento degli importi. La misura, per l'anno accademico in corso, è stata presentata questa mattina dal presidente Stefano Bonaccini, dall'assessora regionale all'Istruzione, Paola Salomoni, e dai rappresentanti dei quattro atenei emiliano-romagnoli. Gli studenti idonei alla borsa quest'anno sono quasi 28.000 (il 3% in più rispetto al precedente) e gli importi delle borse sono aumentati a livello nazionale dell'8%.

Incremento anche per il sussidio destinato alle studentesse iscritte ai corsi Stem (+20%). Da qui la cifra record di 150 milioni di euro (erano 135 l'anno scorso), stanziata anche per coprire il 100% degli idonei, come accaduto in passato. "Manteniamo la promessa fatta agli studenti che si iscrivono in Emilia-Romagna", afferma Salomoni. Lo stanziamento risponde anche all'incremento dell'importo della borsa di studio previsto a livello nazionale, a cui però "non hanno fatto seguito aumenti delle risorse nazionali stanziate. Pertanto è stata la Regione a farsi carico del maggior fabbisogno finanziario", con l'11% in più rispetto al 2022.

"Il Governo sta disinvestendo e ci lascia da soli", reclama Bonaccini. Per le borse di studio, la Regione ha messo di risorse proprie 60 milioni di euro, attraverso Ergo, l'agenzia regionale per il diritto allo studio, di cui 27,5 milioni finanziati attraverso la tassa regionale. Da Roma sono arrivati invece 34,6 milioni di euro dal Fondo integrativo statale e 26,7 milioni dal Pnrr. Confermato anche quest'anno il contributo di un milione di euro da parte delle università emiliano-romagnole.

La borsa di studio in Emilia-Romagna vale 6.656 euro per i fuori sede, 3.889 euro per i pendolari e i 2.682 euro per gli studenti in sede. La prima rata è già stata pagata entro il termine del 10 novembre a oltre 4.000 matricole. Soddisfatti gli atenei emilia-romagnoli, che mettono però in guardia dal calo degli iscritti al 2028 dovuto al calo demografico. Da lì il plauso alla legge sull'attrattività dei talenti della Regione. Presenti in conferenza stampa la rettrice di Ferrara, Laura Ramaciotti, i prorettori dell'Unimore e di Parma, Gianluca Marchi e Fabrizio Storti, il delegato dell'Alma Mater Federico Condello. "Stiamo facendo un grande lavoro insieme- afferma Bonaccini- l'attrattività e la competitività dell'Emilia-Romagna è aumentata. Mi auguro che si possa fare ancora di più".