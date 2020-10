Borse di studio ministeriali 2018/2019: prorogato il termine per riscuotere il contributo

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha nuovamente prorogato il termine per la riscossione delle borse di studio presso gli uffici postali. Come spiega la Città Metropolitana in una nota, i "beneficiari possono incassare il contributo riferito alle borse di studio scolastiche dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado a.s. 2018/2019 fino a lunedì 30 novembre 2020"

Non cambiano le modalità di riscossione, così come indicato nella pagina web dedicata all'interno del Portale dello Studente https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher

Non occorre esibire la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente comunicare all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal MIUR attraverso un “Bonifico domiciliato” con le modalità riportate nell’ Allegato 1.

Informazioni e documentazione

Allegato 1 - Informazioni per le famiglie (pdf, 242.35 KB)

Dichiarazione Sostitutiva Atto di notorietà per studenti minorenni (pdf, 152.41 KB)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Regione Emilia-Romagna - Borse di studio ministeriali, prorogato ad agosto il termine