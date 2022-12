Facoltà di Medicina e test di ingresso, si cambia: le nuove modalità

Per la Facoltà di Medicina cambiano le modalità degli esami di ingresso. Sono le due sessioni in cui potranno essere effettuate le prove per il TOLC (acronimo di Test On Line CISIA).

Le novità arrivano da decreto ministeriale - il numero 1925 - pubblicato ieri , che detta le disposizioni per il nuovo test per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana. Le nuove prove saranno in vigore per il prossimo anno accademico, il 2023-2024. A differenza dei precedenti test di selezione le prove sono ripetibili.

Le date dei nuovi test d'ingresso alle Facoltà di Medicina

Come spiega Today, per il 2023 è previsto un primo periodo per le prove tra il 13 e il 22 aprile. Il secondo è invece fissato tra il 15 e il 25 luglio. Obiettivo non creare sovrapposizioni eccessive con la Maturità. Per l'anno accademico 2024-2025 i periodi delle sessioni di svolgimento dei test saranno a febbraio e aprile 2024. Le date precise vengono stabilite da ciascuna università

In seguito i candidati potranno scegliere il punteggio migliore tra quelli conseguiti nelle due sessioni ai fini dell'immatricolazione così da poter poi indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intendono concorrere. I candidati potranno inserire la domanda "finale" con le proprie opzioni dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15.00, attraverso il portale del Cineca.

Pubblicaizoni graduatoria

La pubblicazione della graduatoria nazionale è prevista per il 5 settembre 2023, molto prima rispetto agli anni precedenti visto che le prove si tenevano a inizio settembre. Si spera così di favorire lo scorrimento della graduatoria nazionale e permettere il corretto avvio del nuovo anno accademico per il 2023-2024.

L'anticipo nella pubblicazione della graduatoria - sottolinea una nota del ministero dell’Università - sarà maggiore per l'anno accademico 2024-2025 con i periodi di somministrazione dei Tolc a febbraio e aprile 2024.I candidati potranno iscriversi ai Tolc tramite la piattaforma web del CISIA (www.cisiaonline.it).

Come funzionano le prove per i test di accesso a Medicina

Per le prove, sia per il Tolc–Med e sia per il Tolc–Vet, i candidati avranno a disposizione al massimo 90 minuti per risolvere i 50 quesiti previsti. I quesiti saranno distribuiti in quattro sezioni per ciascuna delle quali è previsto un tempo prestabilito: comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento.L'iscrizione al Tolc consentirà al candidato di accedere anche ai Mooc (Massive open online courses), le esercitazioni disciplinari per ogni materia contenuta nel test.

Prenotazioni ai test

Le università dovranno consentire la prenotazione del test a partire almeno dal trentesimo giorno (cioè dal 15 marzo 2023, ndr) antecedente all'inizio del periodo di erogazione, quindi. La prenotazione sarà permessa sino al decimo giorno prima dell'inizio di ciascun periodo di erogazione.I posti a disposizione per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato saranno stabiliti con un successivo decreto del ministero dell'Università e della Ricerca.