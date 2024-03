Amazzoni e solidarietà all'Ippodromo di Bologna

L’ippodromo Arcoveggio porta le Amazzoni nel centro di Bologna!

Giovedì 7 marzo, in occasione del pomeriggio di corse immediatamente precedente la Giornata Internazionale della Donna, le amazzoni disputeranno due prove sulla pista di via di Corticella, tagliato il traguardo saranno accompagnate da un elegante mini – van in una delle più belle piazze d’Italia: la splendida Piazza Maggiore.

Accolta con grande entusiasmo, l’iniziativa di Hippogroup invita le beniamine dell’ippica nazionale a scattarsi un ritratto davanti al Nettuno o a passeggiare sotto il Pavaglione vestite di tutto punto, munite di cap e divisa da corsa. Per Michele Canali, vice presidente di Hippogroup Cesenate “le amazzoni in centro assumeranno il valore di testimonial di come l’ippica, percepita dai più come un mondo prettamente maschile, abbia in realtà tra le sue fila tante appassionate proprietarie e driver”. E’ da tempo che l’ippodromo Arcoveggio dedica alle amazzoni una particolare attenzione.

Quest’anno, al tradizionale contenuto festoso se ne affianca uno più impegnato, il 7 marzo infatti si darà il via anche alla prima prova del Torneo “Gentlemen 4 life”, il circuito a fine benefico che vede protagonisti i gentlemen driver e che quest’anno è a sostegno della “Casa delle Donne per non subire violenza” di Bologna, sarà presente il 7 marzo Elsa Antonioni, socia fondatrice dell’Associazione. “Siamo molto grate - commenta la presidente della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna Susanna Zaccaria - all’ippodromo Arcoveggio, al Club dei Gentlemen Emilia-Romagna e a Hippogroup Cesenate per aver dato vita a questa collaborazione. La violenza di genere è una questione che riguarda tutte e tutti, e iniziative come questa dimostrano che anche realtà che si occupano di altro possono contribuire al contrasto alla violenza di genere. Per noi si tratta di un’occasione molto importante, non solo per il sostegno economico nella costruzione di percorsi di fuoriuscita dalla violenza, ma anche perché ci permette di raggiungere sempre più persone e di far conoscere la nostra realtà, contribuendo così alla diffusione dei centri antiviolenza”. Alla manifestazione prenderà parte anche l’”Associazione Sportiva Donne Galoppo, Trotto, Sella” nata nel 2018 allo scopo di promuovere l’inclusione femminile nel mondo equestre.

Di seguito il programma delle varie fasi del pomeriggio:

Ore 14:30 inizio delle corse all’ippodromo Arcoveggio Ore 14:55 1a corsa amazzoni – “Premio Casa delle Donne per non subire violenza – Bologna” Ore 15:20 2a corsa amazzoni – “Premio Casa delle Donne per non subire violenza – Bologna” Ore 16:00 le Amazzoni sono in Piazza Maggiore per foto e saluti Ore 17:00 rientro in ippodromo e conclusione del convegno di corse