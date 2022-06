Inaugura la nuova Bike Station di Rastignano: ecco come funziona il servizio

Inaugura la nuova Bike Station di Rastignano. Il taglio del nastro è atteso per sabato 18 giugno alle ore 10 c/o Parcheggio del Ponte delle Och, alla presenza delle autorità.

Servizio parcheggio: sarà possibile parcheggiare la propria bicicletta; tramite l'inserimento di 1 euro, che consente di chiudere con un lucchetto la bici, e al momento del ritiro della stessa la moneta verrà restituita.

Box per la ricarica: si potrà ricaricare la propria bicicletta, avendo con sè il proprio carica batterie, presso gli appositi box.

Colonnina service & tools: dotata di compressore e attrezzi, permette di avere a disposizione strumenti per eventuali interventi sulla bici e di gonfiare le gomme in modo automatico.

Tutti i servizi sono gratuiti.

Ecco come funziona :

Come usare il porta bici :

Parcheggia la tua bike in uno stallo libero.

Aggancia la tua bici con la catena in dotazione presente sulla rastrelliera.

Inserisci una moneta da 1€ nell’apposita fessura del display posizionato nella

parte superiore.

Ruota la chiave in senso orario per bloccare la catena.

Ritira la chiave e portala con te

Ritiro

Inserisci la chiave nella serratura e ruota in senso anti-orario.

La catena si sbloccherà per il ritiro della tua bici.

Recupera la tua moneta precedentemente inserita

Come usare il box per la ricarica:

Utilizza gli stalli con i Box e ricorda che devi essere dotato del tuo caricabatterie

Esegui la procedura “come usare il porta bici".

Apri lo sportello del Box.

Posiziona il tuo carica batteria e collegalo alla presa per la ricarica, che trovi

all’interno del Box.

Fai passare il cavo nell’apposito foro posizionato sulla porta e chiudi lo

sportello con la chiave.

Collega il cavo alla batteria della tua bici.

Per il ritiro

Inserisci la chiave nella serratura del Box e apri lo sportello.

Scollega il carica batteria dalla presa e dalla tua bici.

Custodire le Chiavi con cura facendo Attenzione a non perderle!!

Ti serviranno per il ritiro bici ed eventuale apertura Box

Come usare la colonnina service&tools:

(Compressore e Attrezzi )

Se necessiti di aggiustaggio bici:

Apri lo sportello e scegli l’attrezzo che ti serve

Puoi utilizzare il gancio di sostegno laterale per appoggiare la bici.

Se necessiti di gonfiare le Gomme:

Attiva il pulsante ON/OFF posizionato frontalmente alla colonnina.

Preleva la pistola.

Attaccala alla valvola della gomma.

Premi la manopola e il gonfiaggio sarà automatico.

Riponi la pistola nell’apposita sede.