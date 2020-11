Bonus bici e monopattini, oggi il click-day: "Ore davanti al PC ma è tutto bloccato. Ci rinunciamo"

Mesi di attesa per gli incentivi statali e oggi è il gran giorno: dalle 9.00 di questa mattina è partito il click-day per richiedere l'incentivo fino a 500 euro dedicato a chi ha acquistato biciclette, anche a pedalata assistita, e monopattini elettrici. Una fila virtuale molto lunga, tempi attesa interminabili e collegamenti con il sito di riferimento bloccati: tutti imprevisti che hanno fatto desistere in molti, mentre altri esprimono senza mezzi termini la loro delusione in rete.

Massimiliano Buldrini e Nicola Mosca fondatori ed amministratori del gruppo Facebook MEBche raccoglie i monopattisti bolognesi non ha avuto tregua (il MEB-Monopattini Elettrici Bologna): "Il nostro telefono oggi non ha mai smesso di squillare, uguale per i messaggi sui canali sociale e Instagram. A chiamarmi per lamentarsi del malfunzionamento tantissimi utenti delusi e disperati. Solo pochi sono riusciti a fare la richiesta di rimborso e altri hanno preso un bonus spendibile in 30 giorni. Per il resto molti al momento fatidico dell’accesso tramite SPID hanno visto tutto bloccarsi dovendo ricominciare da capo e rimettersi in coda".

"Alle 14.24 ero arrivato n.27.968 e mi si è chiusa la pagina. Mi si è riaperta alle14.32 ed ero il n.637.017" il post di uno degli utenti. Ma le problematica pare siano divese: "Ma a voi cambia la posizione in coda? Perché io sono lo stesso numero da un'ora". Insomma, ci vuole pazienza a quanto pare. E molti non ne hanno: "Rinunciamo. Non possiamo passare ore retrocedendo ogni volta che il sistema si blocca" scrive un altro utente. Chi ha problemi può comunque chiamare il centralino del Ministero dell'Ambiente al numero 0657221 o rivolgersi all’Urp (0657225722, urp@minambiente.it) che inoltrerà al team dedicato tutte le chiamate e quesiti.

Bisogna registrare sul sito bisogna la fattura o lo scontrino parlante dell’acquisto e mettersi in coda per accedere all’incentivo. Un incentivo fino a un massimo di 500 euro per chi ha acquistato biciclette, anche a pedalata assistita, e monopattini, oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come servizi di sharing di biciclette, monopattini e scooter. Si procede al pagamento sulla base dell’ordine di inserimento delle relative fatture e non sulla base della data delle fatture. Si accede al servizio con le proprie credenziali Spid.

Il bonus copre il 60% del valore dell’acquisto fino a un massimo di 500 euro ed è riservato ai cittadini resi- denti in capoluoghi di regione e di provincia e in Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti.