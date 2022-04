Ambiente e trasporti, il bus a idrogeno gira l'Italia: il 13 aprile tappa a Bologna

Un giro d'Italia per presentare il nuovo bus Solaris Urbino 12 hydrogen, veicolo full electric, con produzione dell’energia a bordo grazie a una cella a combustibile alimentata a idrogeno.

La tappa in città è fissata per il 13 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, al deposito Tper di via Ferrarese. Oltre a Bologna, il nuovo bus sarà presentato a Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Taranto, Pescara e Venezia. Si tratta di un veicolo innovativo già in esercizio sulla rete di trasporto pubblico di Bolzano.

Solaris Urbino 12 hydrogen

Le caratteristiche tecniche del nuovo autobus Solaris Urbino 12 Hydrogen sono:

• Cella a combustibile e batterie al titanato di litio per l’alimentazione della propulsione elettrica

• Rifornimento Rapido (10 min)

• Autonomia di oltre 350 km nelle condizioni d’uso più severe

• Assale di trazione con motori elettrici asincroni installati sui mozzi delle ruote.

• Sistema BMS, per la gestione delle batterie di trazione e della cella a combustibile, ottimizzato per la migliore erogazione dell’energia e conseguente riduzione dei consumi.

• Sistema controllo ed avvertimento presenza pedoni, ciclisti ed ostacoli statici e dinamici con verifica dei punti non visibili dagli specchi retrovisori esterni.

• Cabina chiusa per il conducente

• Illuminazione interna ed esterna full-led.

• Climatizzazione integrale a CO2.

• Rispondenza agli standard di sicurezza più elevati con ottenimento della certificazione R29 ed R66

L'azienda Solaris

Solaris Bus & Coach sp. z o.o. produce autobus e filobus e ha prodotto più di 20.000 veicoli. Il Solaris Urbino 12 elettrico ha vinto il concorso europeo "Autobus dell'anno nel 2017". A settembre 2018 Solaris Bus & Coach sp. z o.o. è entrato a far parte del Gruppo CAF, che ha acquisito il 100% delle azioni della società.

(Foto Solaris)