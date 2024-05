QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La buona notizia è che si tratta di un altro passo importante verso l’azzeramento delle emissioni di Co2 nell’aria del territorio bolognese, obiettivo che l’attuale amministrazione vuole perseguire entro il 2030 e frutto di un considerevole impegno culturale e di denaro da parte dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. Il problema è che una parte di inquinamento potrebbe venire ‘nascosta sotto il tappeto’ e spostata a monte della filiale della produzione energetica senza peraltro garantire la stessa efficienza delle tecnologie già utilizzate.

Si tratta dell’ambizioso progetto di Tper di avere la più grande flotta di autobus a idrogeno d’Europa. L’azienda è pronta far scendere in strada 127 mezzi entro il 2026, i primi già entro la fine di quest’anno, grazie a un finanziamento di 93 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ma l’idrogeno è tutt’ora una tecnologia tanto promettente quanto complessa che, secondo alcuni scienziati, presenta diverse incognite.

Come saranno i bus e su quali linee viaggeranno

Il tipo di autobus che verrà impiegato nel trasporto pubblico bolognese è di 12 metri a tecnologia full-cell. Nei mezzi di trasporto l’idrogeno non viene utilizzato come combustibile ma alimenta un motore elettrico. L'energia viene prodotta a partire dall'idrogeno, che è stoccato a bordo in bombole ad altissima pressione (350 bar). I bus emettono soltanto vapore acqueo e, spiega il direttore di Tper Paolo Paolillo, verranno utilizzati sulle linee urbane e suburbane al posto degli ultimi mezzi a diesel rimasti e di una parte di quelli a metano: “Viaggeranno sulle tratte che hanno bisogno di maggiore autonomia perché hanno corse che partono la mattina presto o turni notturni, e che quindi avrebbero bisogno di fermarsi al deposito per la ricarica elettrica. Che l’idrogeno permetterà invece di evitare”.

Grazie ad altri fondi pubblici nazionali, la flotta a idrogeno arriverà a 157 mezzi e comporrà il 12% di quella totale. Il progetto ha già raccolto il plauso del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: “Sull'idrogeno puntiamo moltissimo a livello nazionale”, ha detto durante una visita elettorale in città. Da anni Tper sta portando avanti ricerche e investimenti importanti che hanno permesso di rendere il parco mezzi tra i meno ecologicamente impattanti di tutte le città metropolitane italiane, come evidenziato dall’ultimo Rapporto ambiente urbano dell’Istat. Con una quota di 380 mezzi a trazione elettrica, le linee del tram ora in costruzione e la presenza di bus a metano anche di origine biologica, l’azienda è ottimista sul rendere il proprio servizio carbon-free entro il 2030. "Se fossimo partiti con un numero troppo piccolo, la sperimentazione avrebbe avuto costi altissimi senza poter essere utilizzabile in scala nella città - aggiunge l'assessora alla Nuova mobilità e Trasporto pubblico locale del Comune di Bologna, Valentina Orioli -. La scelta corrisponde anche al bisogno di diversificare le fonti energetiche, oltre a smettere di utilizzare combustibili fossili".

L'El Dorado delle fonti rinnovabili. Multinazionali e milioni di euro dietro il progetto

“Quando l’abbiamo scelta, l’idrogeno non era ancora una tecnologia matura come adesso – prosegue Paolillo –. I fondi del Pnrr ci hanno dato la spinta necessaria per permetterci di sfruttarla”. Negli ultimi anni questo vettore energetico è diventato l’El Dorado delle fonti rinnovabili nel campo dei mezzi di trasporto e non solo. Le aziende di tpl di diverse città italiane sono diventate importanti clienti delle grandi multinazionali. La gara di fornitura indetta da Tper è stata vinta da Solaris Bus&Coach, colosso mondiale della produzione di autobus: un singolo mezzo, stima Paolillo, costerà 600 mila euro. Il gruppo Wolftank, che ha divisioni in tutto il mondo, sarà il ‘partner tecnico’ dell’azienda bolognese nella realizzazione degli impianti di ricarica dell’idrogeno dentro i depositi cittadini e anche di un “impianto modulare di produzione di idrogeno” nella rimessa Due Madonne e uno a Ferrara per un valore di 15,5 milioni di euro". I costi legati al servizio invece pressoché uguali: in media un litro di idrogeno costa dai 5 ai 10 euro e permette di fare 14 chilometri; mentre un litro di gasolio, che costa mediamente 1,8 euro, permette invece di percorrere circa 3 chilometri.

Il ricercatore: "Serviranno migliaia di tonnellate di idrogeno all'anno"

Sebbene le emissioni ‘sul posto’ siano zero, l’impiego dell’idrogeno nei trasporti solleva perplessità e critiche da parte dei ricercatori, che si interrogano sull’effettiva sostenibilità di tutta la filiera fin dall’inizio. A circa 40 chilometri dalla sede della Tper, in un’area dismessa di Modena, sorgerà un nuovo polo produttivo che, stando a quanto annunciato, sarà in grado di fornire fino a 400 tonnellate di idrogeno l’anno. L’ ‘Hydrogen Valley’ gestita da Hera e Snam sarà alimentata con un impianto fotovoltaico da 6 megawatt e produrrà idrogeno 'verde', ovvero senza emissione di Co2 perché utilizza la tecnica dell’elettrolisi che scinde direttamente la molecola (H20) separando l’ossigeno senza impiegare combustibili fossili.

Una possibilità verso cui Tper ha già dimostrato interessamento. E una combinazione perfetta, almeno sulla carta. Perché per Nicola Armaroli, direttore di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si tratta invece di una soluzione discutibile: “Non produrrà mai abbastanza idrogeno per una flotta di 127 bus – commenta –. Quello che dobbiamo evitare è indurre le persone a pensare che l'idrogeno sia valido per qualsiasi applicazione”. A supporto della sua tesi, Armaroli fornisce una serie di dati. Se il consumo di un bus è di 10 chili di idrogeno ogni cento chilometri, e il chilometraggio medio giornaliero è di 500 chilometri, per viaggiare la flotta Tper avrà bisogno di oltre 2300 tonnellate di idrogeno l’anno.

L'ombra di Eni e dei combustibili fossili

Da dove arriverà quindi l’idrogeno necessario per permettere ai bus di continuare a viaggiare? Il ricercatore del Cnr avanza l’ipotesi dell’impianto Eni di Ravenna dove la produzione a idrogeno potrebbe avvenire consumando combustibili fossili, fonti tutt'altro che green. Sempre Eni ha aperto a Venezia nel 2022 la prima stazione di rifornimento di idrogeno per autobus all’interno di un progetto di trasporto pubblico molto simile a quello di Tper. Paolillo reputa “sovrastimati” i numeri di Armaroli: "Il consumo giornaliero di idrogeno sarà molto meno. E con l’impianto bolognese nel deposito Due Madonne puntiamo a produrre almeno il 70% del fabbisogno”. Il direttore di Tper specifica che, essendo l’azienda pubblica, chi vincerà il bando di gara ne diventerà il fornitore. E anticipa che tra gli stakeholder che hanno già manifestato informalmente il loro interesse ci sono le multiutility A2a ed Hera, ed Eni.

Ma l’origine dell’idrogeno non è l’unica perplessità sollevata da Armaroli. Per il ricercatore, gli autobus a idrogeno consumano a monte il triplo di elettricità rispetto all’alimentazione diretta a batteria e garantiscono un'efficienza energetica nettamente minore. “A questo si aggiunge il trasporto verso Bologna, che avverrà su camion bombolai”, conclude Armaroli, che stima il transito di almeno dieci camion al giorno, presumibilmente durante la notte, con conseguenti altre emissioni inquinanti.

La 'spina dorsale' europea e lo scenario italiano

Secondo uno studio pubblicato nel 2022 dai ricercatori Leonardo Setti e Sofia Sandri per Re-Common, la produzione mondiale di idrogeno ammonta a 70 milioni di tonnellate all'anno ottenuta quasi interamente da fonti fossili. Entro il 2030 l'Unione Europea punta a produrre il proprio fabbisogno - circa 10 milioni di tonnellate annue - soltanto con idrogeno 'verde' attraverso la realizzazione di una ‘spina dorsale dell’idrogeno’ che collega tutti gli impianti dei Paesi membri. Per concorrere all’obiettivo, in Italia sono richiesti investimenti di circa 10 miliardi di euro, di cui 3,64 dal Pnrr.