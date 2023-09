Acqua "alla spina", la mappa delle casette a Bologna e provincia

La sensibilità verso i temi ambientali è senza dubbio aumentata negli ultimi anni, quando anche il cambiamento climatico è divenuto sempre più evidente. Secondo un rapporto del Wwf, finiscono buttati 4mila tonnellate di oggetti in plastica che si degradano dando origine alle micro o nanoplastiche che finiscono in mare e quindi sulle nostre tavole.

Miliardi sono le bottiglie di plastica consumate e acquistate ogni giorno. Per ovviare al peso ambientale della plastica, in molte case sono stati installati sistemi di depurazione, o si beve maggiormente acqua del rubinetto, anche per questioni di bilancio familiare.

Hera, per sfatare il mito della qualità inferiore dell'acqua di rubinetto l'ha messa a confronto con l'acqua in bottiglia, fornendo semestralmente anche le analisi chimiche sull'acqua potabile in tutti comuni della Città Metropoltana.

Le casette dell'acqua

Ma c'è ancora un'altra opzione per ridurre il consumo di plastica e di denaro. Un'abitudine che sa di antico, quando le nostre nonne, si recavano alla fonte per portare l'acqua a casa. E' difficile immaginare che l'acqua corrente nelle abitazioni non sia una conquista così lontana nel tempo, almeno in Italia, senza parlare dei paesi più poveri del mondo.

Si chiamano "casette dell'acqua", ossia dispenser di acqua proveniente dell’acquedotto che, almeno assicurano, viene filtrata e controllata. In alcuni impianti può essere anche gasata o leggermente gasata. In città si spende dai 10 ai 12 cent al litro. In provincia anche meno. In alcuni casi è possibile acquistare una tesserina ricaricabile. Basta portare le bottiglie, inserire il denaro o la tessera e riempire.

Dove sono a Bologna e provincia: la mappa delle casette dell'acqua

Via del Pratello 80

Via Gobetti 3c

Via Gorki 6/c (Corticella)

Via Abramo Lincon 5 (centro Fossolo 2)

Via dell'Arcoveggio 59/8

In provincia:

- Anzola dell'Emilia, in via Grimandi 1

- Argelato, Via Fratelli Cervi 3 - Funo, Piazza della Resistenza

- Borgo Tossignano, Via Don Giovanni Verità

- Budrio in via Dante Mezzetti davanti al supermercato e in via Giovanni XXIII nei pressi del parco pubblico

- Calderara di Reno, Via Papa Giovanni XXIII 5c

- Casalfiumanese, Via Andrea Costa

- Castel del Rio, Via IV Novembre

- Castel Guelfo, via A. Gramsci

- Castel Maggiore, Via Pio La Torre

- Castel San Pietro, Osteria Grande parcheggio del laghetto comunale Mariver

- Dozza, Toscanella, Piazza della Libertà

- Fontanelice, Via VIII Dicembre 1944

- Imola, via Luigi Pirandello

- Medicina, via San Paolo

- Molinella, Piazza Anselmo Marton e in via Fiume Vecchio a Marmorta

- Monterenzio, Via Idice, 235

- Ozzano dell'Emilia, Via Giacomo Leopardi, 2

- Pianoro, via Nazionale 156

- San Giorgio di Piano, parco della Pace lato via Fosse Ardeatine

- San Giovanni in Persiceto, Circonvallazione Dante 2

- San Lazzaro di Savena, via Papa Giovanni XXIII

- San M

- San Pietro in Casale, nel parcheggio delle scuole medie/casa della salute

- Sasso Marconi, via del Mercato

- Zola Predosa, Piazza Di Vittorio (adiacenze Stazione)

(elenco in aggiornamento)